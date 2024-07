L’ICF augmenta un 69% el seu finançament al Camp de Tarragona el 2023 fins als 41 milions d’euros

L’Institut Català de Finances (ICF) ha incrementat un 68,51% el seu finançament al Camp de Tarragona el 2023 fins a arribar als 41,3 milions d’euros, en comparació amb els 24,5 milions de l’any anterior. La banca pública de promoció de la Generalitat de Catalunya ha finançat un total de 151 empreses, entitats i persones autònomes, una xifra que s’ha multiplicat per sis respecte a les 25 del 2022.

L’augment s’explica pels 119 agricultors i ramaders que el 2023 s’han beneficiat de 8,2 milions d’euros a través de la línia de préstecs ICF Agroliquiditat, creada per donar suport al sector primari en un moment marcat per la inflació i la sequera.

El sector més beneficiat per l’activitat de l’ICF a la vegueria ha estat el del comerç, el turisme i el transport, el qual ha rebut un de cada dos euros atorgats per l’entitat en forma de préstecs i avals el 2023. En total, la banca pública de promoció ha finançat aquest sector amb 20,8 milions d’euros, quatre cops més que el 2022 (5 milions). El segon sector que ha rebut més finançament per part de l’ICF ha estat la indústria agroalimentària i el sector primari (8,5 milions), majoritàriament a través de la línia ICF Agroliquiditat, mentre que, en tercer lloc, es troben les indústries extractives, l’energia i els subministraments, amb un total de 4,1 milions.

Aquestes dades s’han donat a conèixer aquest dijous a la Trobada pel Creixement Econòmic Sostenible organitzada per l’ICF a Tarragona, la qual ha reunit més de 150 representants d’empreses, entitats i agents econòmics del territori.

«La indústria fa de tractor a la resta de sectors», ha dit la consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, motiu pel qual la indústria «és més valor afegit, millors llocs de treball i més vertebració territorial». La consellera també ha subratllat a la seva intervenció que «durant el 2023, un de cada dos euros atorgats per l’ICF s’ha destinat a projectes amb criteris ambientals, socials i de governança».

Per la seva banda, la consellera delegada de l’ICF, Vanessa Servera i Planas, ha destacat que «les dades demostren que la banca pública de promoció és una eina útil al servei del teixit empresarial i productiu del Camp de Tarragona».

«Existim perquè cap projecte viable a Catalunya es quedi sense fer per falta de finançament a llarg termini i, per això, és un orgull comprovar que la nostra activitat i la feina de les nostres delegacions comercials impulsa el creixement econòmic sostenible al Camp de Tarragona», ha afegit dirigint-se als assistents.

La banca pública de promoció triplica el seu finançament al Tarragonès

Les dades d’activitat de l’ICF al Tarragonès també són positives. La banca pública de promoció ha triplicat el seu finançament a la comarca arribant als 15,6 milions d’euros el 2023, en comparació amb els 5,8 milions de l’any anterior.

L’entitat ha finançat un total de 21 empreses i entitats, el doble que el 2022 (10), un increment que, de la mateixa manera que a la vegueria, s’explica principalment pels agricultors i ramaders beneficiats per la línia de préstecs ICF Agroliquiditat.

En import, el sector més beneficiat és, de nou, el del comerç, el turisme i el transport, que ha rebut el 89% dels recursos atorgats per l’ICF en forma de préstecs i avals a la comarca, seguit per la indústria agroalimentària i el sector primari (0,9 milions) i de l’educació, la cultura i els esports (0,5 milions).

Et pot interessar: