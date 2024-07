El règim sancionador de la nova ordenança de terrasses de Tarragona estarà llest a finals de juliol

Tarragona haurà d’esperar fins després de l’estiu per arribar a l’aprovació inicial de la nova ordenança de terrasses. La nova regulació no arribarà per al ple que se celebrarà el pròxim 19 de juliol, ja que l’Ajuntament està a l’espera del règim sancionador que està elaborant la Guàrdia Urbana per complementar la futura regulació. La consellera de Comerç, Montse Adan, ha explicat a Diari Més que la previsió és que estigui enllestit a finals d’aquest mes.

Tenint en compte que l’agost és considerat inhàbil, caldrà esperar fins després de l’estiu per procedir a l’aprovació de l’ordenança. Adan es va reunir dimarts amb tots els grups municipals perquè fossin coneixedors de com estava la situació: «Quan tinguem el text definitiu de l’ordenança, revisat a nivell jurídic, i el seu règim sancionador propi, farem arribar els documents als partits de l’oposició perquè se’ls puguin estudiar».

La consellera convocarà una comissió a inicis del mes de setembre perquè els grups puguin demanar les reclamacions que considerin necessàries. Que la futura regulació s’acabi portant al ple de setembre dependrà de la quantitat d’esmenes que es presentin i del que es trigui a arribar a un consens. Mentrestant, Adan ha instat els grups municipals a «treballar l’ordenança a nivell més polític». «Tenen l’esborrany des de fa setmanes, així que podem avançar i debatre altres temes com l’horari de tancament», apunta.

La primera proposta del govern preveu que les places de la Part Alta puguin obrir fins a les dues de la matinada de dijous a dissabte, un punt que ha estat dels més controvertits. El règim especial que tenia fins ara la plaça de la Font es vol aplicar també a la plaça del Fòrum i la del Rei, així com a l’Illa Corsini i al tram inicial de la Rambla Nova, al Balcó del Mediterrani.

«Una gran oportunitat»

Adan diu que la proposta de l’intendent de la Guàrdia Urbana, Manuel Vázquez, de crear un règim sancionador específic per a la nova ordenança era «una gran oportunitat que calia aprofitar». L’edil indica que el document recollirà «amb tot detall» totes les possibles infraccions i ajudarà a «garantir el compliment» de la futura regulació, amb el seguiment per part del cos policial. «És el que demanen la ciutadania i els mateixos restauradors», assegura.