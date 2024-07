2019-2023: més ocupació, però menys empreses a la demarcació de Tarragona

La possibilitat de seguir l’acte de forma híbrida —bé sigui presencialment o a través d’internet— feu que la sala d’actes de la Cambra de Comerç lluïs més buida del que sol ser habitual. Àngel Xifré i Jordi Fortuny, representants del Govern de la Generalitat a la demarcació, eren els únics ocupants de la primera fila. Amb tot, a través de Zoom, quedava palès que, d’expectació, n’hi havia. Era l’hora de conèixer els resultats de la Memòria Econòmica de Tarragona 2023.

«Aquest informe permet tenir un coneixement més profund de la realitat econòmica que ens és més propera», remarcava el president de la Cambra de Comerç de Reus, Mario Basora, just començar. Les conclusions foren determinants: per tercer any consecutiu, el PIB (Producte Interior Brut) va a l’alça i s’han registrat màxims d’ocupació i d’exportacions, malgrat que el nombre d’empreses encara no ha assolit xifres prepandèmia. «Hem tingut una evolució molt positiva i millor que la mitjana catalana», va destacar Carme Poveda, directora d’anàlisi econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Poveda va subratllar que el fet que la quantitat de companyies no estigui incrementant-se al mateix ritme que els treballadors és una dada «positiva», atès que implica que les empreses són «cada vegada més grans» i, quan creix la seva dimensió, «també augmenta la innovació». Així mateix, esmentà que l’ocupació va acompanyada d’un «creixement demogràfic» del 2,1%, arran de l’augment de la població estrangera i, en grau més baix, també dels residents espanyols.

El 2023, es va tancar amb gairebé 318.000 afiliacions a la Seguretat Social a la província, un rècord des que es tenen registres, i un augment d’un 3,4%, per sobre de la mitjana catalana (2,9%). En comparació amb els resultats prepandèmia, el creixement acumulat de l’ocupació des del 2019 és d’un 9,3%. Excepte l’agricultura, que ha marcat un mínim des del 2008, tots els sectors han experimentat una millora, destacant, sobretot, els serveis i la indústria.

Amb relació a comarques, només s’han reduït llocs de treball a la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. En aquest context, el nombre de persones aturades ha disminuït un 1,8% respecte al 2022 i ha arribat a un mínim des de l’any 2007. «És una desgràcia el que passa amb l’agricultura i la manca de pluja no ajuda; és l’únic sector que tenim malament, però, amb el context general, hem d’estar contents», va valorar Basora.

La demarcació va tancar el 2023 amb un 3,3% de creixement del PIB, dada valorada favorablement «davant del context advers de l’economia europea, que està molt estancada», explicà Poveda. La directora d’anàlisi econòmica de la Cambra de Barcelona va comentar que pràcticament tots els sectors de negoci estan millorant els seus registres, especialment, els serveis —Poveda calcula que es batran rècords de turistes i subratlla la presència de visitant estranger— i la construcció, si bé la indústria està patint un retrocés.

Per al 2024 i el 2025, Poveda creu que es mantindrà un creixement del PIB per sobre del 2%, si bé hi ha riscos com els conflictes geopolítics oberts. «Quan parlem amb les empreses, ens quadren els números», va expressar el president de la Cambra de Reus per tancar la seva intervenció.