Renfe posarà a la venda dimecres els bitllets amb descomptes per a joves per viatjar per Espanya i Europa

Renfe posarà a la venda dimecres els bitllets amb descomptes per a joves d'entre 18 i 30 anys per viatjar aquest estiu per Espanya i Europa. L'operadora ha emès un comunicat on ha detallat a partir de quan es podran bescanviar els codis de descompte del programa 'Estiu Jove', amb rebaixes del 50% en trens d'AVE, Avlo i Llarga Distància, amb un màxim de descompte de 30 euros per bitllet.

Els descomptes seran també del 50% per als títols senzills de Avant, i del 90% per a la resta dels serveis de mitjana distància o de la xarxa d'Ample Mètric. El descompte serà vàlid per viatges entre l'1 de juliol i el 30 de setembre. El programa ja es va activar l'any passat amb més de 2 milions de bitllets venuts.

Per beneficiar-se de la mesura, els joves amb residència a Espanya, nascuts entre 1994 i 2006, hauran de registrar-se en el formulari de la pàgina web del Ministeri de Transports per confirmar que compleixen els requisits i poder obtenir el codi que hauran d'utilitzar per adquirir el bitllet d’Interrail i els títols rebaixats.

El codi, que és personal i intransferible, es farà servir cada vegada que es vulgui viatjar. El registre està obert des d'aquest dilluns i perquè la compra sigui vàlida s'ha de realitzar almenys 24 hores abans d'adquirir el bitllet.

A més de les rebaixes aprovades pel govern espanyol, Renfe vol beneficiar als joves d'entre 18 i 30 anys que siguin membres del seu programa de fidelització Más Renfe amb un viatge gratis, sempre que hagin viatjat almenys dues vegades aquest estiu.

D'aquesta manera, cada dos viatges realitzats entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2024 i que pertanyin al programa Más Renfe, els viatgers obtindran un codi de descompte del 100% per a comprar un bitllet en trens seleccionats d'AVE i Llarga Distància en els següents tres mesos.

