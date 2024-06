Renfe llança una oferta de Superpreus per viatjar aquest estiu a diverses destinacions des de 7 euros

Renfe posa en marxa avui una campanya de Superpreus per viatjar en alta velocitat i llarga distància des de Catalunya a diverses ciutats a partir de 7 euros. Els bitllets estan a la venda des d’aquest dilluns i fins al pròxim 1 de juliol, per als desplaçaments entre el 22 de juliol i el 8 de setembre.

Aquests Superpreus permetran viatjar des de Catalunya a Madrid des de 7 euros en els trens Avlo, els de baix cost de Renfe. Aquesta campanya també posa a la venda bitllets des de 18 euros per als serveis AVE, Alvia i Llarga Distància entre Barcelona, Camp de Tarragona, Lleida, Saragossa i Madrid.

La promoció està disponible al web www.renfe.com i a la resta dels canals de venda habituals, taquilles, màquines autovenda, agències de viatge i al telèfon 912320320.

Sostenibilitat i seguretat

Amb aquesta nova campanya de descomptes, la companyia ferroviària vol fomentar els desplaçaments durant l’estiu en el mode de transport més segur i sostenible.

Renfe compta amb la certificació ‘Carboni Neutre’ atorgada per AENOR per a tots els seus trens elèctrics, tant de viatgers com de mercaderies, la qual cosa confirma el compromís de la companyia amb la sostenibilitat i l’eficiència. Aquests vehicles no produeixen emissions directes (no hi ha processos de combustió) i atès que l’energia elèctrica és d’origen 100% renovable, es pot parlar de descarbonització o «neutralitat de carboni», ja que no es produeixen emissions indirectes tampoc en origen.

La circulació diària de tots els trens de Renfe (de viatgers i de mercaderies) evita cada any l’emissió de 4,1 milions de tones de CO2 i suposa un estalvi energètic equivalent a més d’1,1 milions de tones de petroli.

