Les precipitacions d’aquest dilluns deixen importants registres a la demarcació de Tarragona

Les precipitacions han descarregat amb força en bona part del territori de la demarcació de Tarragona durant aquest dilluns. De fet, el Servei Català de Meteorologia ha recollit dades importants de precipitació acumulada al sud-est de Catalunya, amb xifres importants al litoral tarragoní.

Concretament, l’estació situada en el Complex Educatiu de Tarragona ha registrat una precipitació acumulada de 17,8 mm, la xifra més alta de tot el Camp de Tarragona. D’altra banda, l’estació situada a Riudecanyes ha registrat 17,7 mm, fet que, sens dubte, ajudarà a pujar el cabal del pantà.

Les precipitacions han descarregat amb més força al litoral que a l’interior del Camp de Tarragona, registrant-se 14,7 mm a Torredembarra, 16,6 mm a Cunit i 16,2 mm a Mont-roig del Camp. A l’interior les dades són inferiors amb 9,4 mm acumulats al pantà de Siurana, 7,4 a Prades i 4,1 a l’Espluga de Francolí.

Per la seva part, les acumulacions més importants de la demarcació s’han registrat al Baix Ebre i al Montsià, sent l’estació de l’Aldea la que més quantitat de pluja ha registrat amb 63,9 mm. Altres estacions com les d’Alcanar (36,9), Mas de Barberans (35,2) o el Perelló (34,6) també han registrat xifres altes.

