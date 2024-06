Descobreix les 10 millors Cales de la província de Tarragona

Amb l'arribada de l'estiu, les costes de Tarragona s'omplen de locals i visitants per gaudir d'algunes de les millors platges de la Mediterrània. L'aigua clara i temperada, la seva característica arena clara i les temperatures càlides, juntament amb els serveis dels municipis tarragonins, converteixen el territori en un destí de platja ideal.

Però, lluny de la bullícia de les platges més conegudes, la costa tarragonina també amaga algunes cales que ofereixen racons paradisíacs ideals per als qui busquen tranquil·litat i bellesa natural. Aquí et presentem deu cales que no pots deixar de visitar aquest estiu:

Cala Fonda (Waikiki)

Situada en el terme municipal de Tarragona, aquesta cala és un paradís amagat envoltat de naturalesa verge. D’accés relativament difícil, cal arribar-hi a través d'una caminada pel Bosc de la Marquesa, el seu aïllament la converteix en un lloc perfecte per desconnectar.

Imatge de la Cala Fonda (Waikiki)Jorge Franganillo /Flikr

Cala Jovera

Als peus del castell de Tamarit, aquesta petita cala ofereix un entorn espectacular i aigües cristal·lines. Ideal per als qui busquen combinar les espectaculars vistes del castell i la naturalesa en un mateix lloc.

Imatge de la Cala Jovera.Tarragona Turisme

Cala de la Roca Plana

Molt a prop de la Platja de la Mora, a Tarragona, aquesta cala és famosa per les seves aigües transparents i el seu ambient tranquil. És perfecta per practicar snorkel i disfrutar de la vida marina.

Imatge de la Cala de la Roca Plana.Ajuntament de Tarragona

Cala Crancs

Ubicada a Salou, aquesta cala destaca per la seva bellesa i el seu ambient familiar. Envoltada de pins i amb aigües calmades, és ideal per a un dia relaxat a la costa.

Imatge de la Cala Crancs de Salou.Visit Salou

Cala Forn

Situada en l’Ametlla de Mar, aquesta cala és coneguda per la seva sorra fina i el seu entorn natural. Les seves aigües clares són perfectes per al bany i la pràctica d’esports aquàtics.

Imatge de la Cala Forn a l'Ametlla de Mar.Terres de l'Ebre

Cala Vidre

També en l’Ametlla de Mar, aquesta petita cala de sorra daurada i aigües cristal·lines és un racó ideal per a disfrutar de la tranquil·litat i la bellesa natural del litoral tarragoní.

Imatge de la Cala de Vidre a l'Ametlla de Mar.Tripkay

Cova del Llop marí

En el municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, aquesta cova destaca pel seu paisatge rocós i el seu ambient salvatge. És un lloc perfecte per als qui busquen una experiència més íntima i en contacte amb la naturalesa.

Imatge de la Cova del Llop Marí de l'Hospitalet de l'infant.Nautic Parc

Cala Llobeta

Ubicada en la urbanització Calafat de l’Ametlla de Mar, aquesta cala és un lloc perfecte per a la pràctica del busseig gràcies als seus fons rocosos i la seva biodiversitat marina.

Imatge de la Cala Llobeta de Calafat.Ajuntament de l'Hospitalet de l'Infant

Cala Calafató

També a Calafat, aquesta cala és coneguda per la seva sorra daurada i el seu ambient relaxat. Les seves aigües calmades i clares la converteixen en una destinació ideal per a famílies i amants del snorkel.

Imatge de la Cala Calafató de l'Ametlla de Mar.Ajuntament de l'Hospitalet de l'Infant

Cala Bon Capó

Situada en el terme municipal de l’Ametlla de Mar, aquesta cala és un veritable tresor amagat. Amb el seu entorn natural i el seu accés relativament difícil, és un lloc perfecte per als qui busquen tranquil·litat i bellesa en estat pur.

Imatge de la Cala Bon Capó de l'Ametlla de Mar.Patronat de Turisme de l'Ametlla de Mar

Aquestes cales, amb les seves aigües cristal·lines, sorres daurades i entorns naturals, representen el millor del litoral tarragoní. Ja sigui que busquis un lloc per relaxar-te, practicar snorkel o simplement disfrutar de la naturalesa, aquestes joies amagades de Tarragona t’ofereixen l’escapada perfecta.

