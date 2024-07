Disset persones perden la vida a les carreteres tarragonines els primers mesos del 2024

67 persones han perdut la vida en 61 accidents mortals a les carreteres catalanes en els primers sis mesos del 2024, segons les xifres aportades pel Servei Català de Trànsit (SCT). Durant el mateix període de l'any passat hi va haver 71 persones mortes en el mateix nombre de sinistres, fet que suposa una reducció del 5,9% de les víctimes mortals.

El 2019 van ser 82 morts en 79 sinistres, un 22,3% més que aquest any. En aquests primers sis mesos també hi ha hagut 369 persones ferides greus, un 6,7% més que el primer semestre del 2023 però un 8,4% menys que el mateix termini del 2019. Aleshores n'hi va haver 400. Aquest any el juny ha estat el mes que ha concentrat més víctimes, amb 18, seguit del maig amb 14.

El Servei Català de Trànsit subratlla que es manté una reducció de les víctimes dels col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes). Aquest any n'han mort 26, davant dels 32 de l'any passat i dels 34 del 2019. De les 26 víctimes mortals d'aquest any, 22 són motoristes, 3 vianants i 1 ciclista. Pel que fa al tipus de sinistre, dels 61 accidents mortals 19 han estat sortides de via, 19 xocs frontals i 10 xocs laterals.

Així doncs, la demarcació de Tarragona ha registrat 17 morts, 2 menys que l'any passat. Les comarques tarragonines que acumulen més morts són l'Alt Camp i el Baix Camp, amb 5 víctimes mortals respectivament. Aquest juny han mort dues persones a les carreteres tarragonines.

