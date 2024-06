Tarragona, en alerta per aiguats: zones afectades i franges horàries

Imatge d'arxiu d'una dona d'esquenes amb un paraigua caminant per la Rambla de Tarragona.ACN

El Camp de Tarragona es troba en «perill alt» per fortes precipitacions aquest dilluns, tal com ha alertat durant el dia d'avui Protecció Civil. Es poden arribar a acumular 20 litres per metre quadrat en només mitja hora.

El front que portarà els aiguats arribarà de matinada, però afectarà de manera desigual al territori. Malgrat tot, s'ha activat la prealerta del Pla Inuncat, a causa de les fortes pluges que poden afectar el litoral i també l'interior del territori.

Quan plourà i a on?

Les pluges començaran de matinada. Serà a l'extrem sud on començaran les precipitacions, principalment al Baix Ebre i al Montsià. Després, durant el matí, els aiguats arribaran a tota la meitat sud, especialment al litoral.

Així, municipis com Tarragona, Reus, Valls, Cambrils, Salou o Vila-seca veuran com les pluges hi arriben a primera hora del matí. A més, podrien durar fins al migdia.

Ja a la tarda, s'espera que el front arribi a la resta de Catalunya i al Camp de Tarragona començarà a lluir el sol.

