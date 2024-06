Un incendi a la sala de màquines d'un vaixell del port activa la prealerta del Plaseqta

Imatge dels bombers treballant per apagar l'incendi al vaixell.Bombers

Sis dotacions de bombers i els bombers del parc químic han treballat aquesta matinada en un incendi a la sala de màquines d'un vaixell del port de Tarragona. De fet, es va haver d'activar el Plaseqta, perquè l'incendi es va originar en un vaixell del pantalà de l'empresa ASESA, al Polígon Sud.

Dissabte a la tarda es va detectar l'incendi a la sala de màquines i el foc es va controlar amb rapidesa. A més, no hi va haver afectació a la càrrega. Per protocol, es va activar la prealerta del Plaseqta.

A tres quarts de set de la tarda d'aquest dissabte, va finalitzar el servei dels equips d'extinció i es va desactivar la prealerta. El vaixell estava fora d'operativa i desconnectat, i en cap moment hi va haver perill per afectació a substàncies perilloses.

Es reactiva l'incendi

Quatre hores després, es va detectar una represa del conat d'incendi a la mateixa sala de màquines. Els bombers del parc químic s'hi van desplegar, es va reactivar la prealerta i en veure que no localitzaven el focus es va alertar els Bombers de la Generalitat.

Un comandament dels bombers va desplaçar-se al lloc dels fets i va alertar cinc dotacions més. A les dues de la matinada els bombers van localitzar l'incendi actiu, van fer extinció amb escuma i van ventilar la zona afectada.

Finalment, es va poder controlar el foc a les 02:48h de la matinada i es va donar per extingit a les 05:12h. A quarts de sis, els bombers van tornar cap a la base.

