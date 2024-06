Desactiven el Pla d’Emergència per Sequera del CAT

Els membres de Comitè d’Emergència per Sequera del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) han acordat, aquest divendres, desactivar el pla d’emergència per sequera després de, pràcticament, dos anys en vigor. En una reunió telemàtica, el grup d’especialistes ha pres aquesta decisió atesa l’evolució favorable i sostinguda dels principals indicadors hidrològics del Consorci, entre els quals es té en compte les reserves de l’embassament de Mequinensa, actualment al 85% de la seva capacitat.

Durant la sessió també s’ha aprovat la dissolució del Comitè d’Emergència per Sequera del CAT, creat el 19 de setembre de 2022 i format per personal tècnic del mateix Consorci, representants dels municipis i indústries consorciades amb major consum, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, l’Agència Catalana de l’Aigua i les Comunitats de Regants de l’Ebre. En aquest sentit, l’estabilització de la situació a la Conca de l’Ebre durant la primera meitat de l’any ha propiciat la decisió.

Malgrat el canvi d’escenari, el President del CAT, Joan Alginet, ha destacat que «des del Consorci continuarem analitzant i estudiant diàriament les dades per valorar en tot moment l’evolució de la situació hidrogràfica al nostre territori». Alhora, Alginet ha volgut fer una crida tant als consorciats com a la població general perquè «persisteixin els hàbits de consum responsable i conscient de l’aigua que, a partir de l’experiència viscuda en els darrers mesos, hem adquirit i integrat en el nostre dia a dia. Si bé és cert que la situació és menys preocupant que ara fa un any, cal recordar que l’aigua és un bé limitat».

És per aquest motiu que el Consorci d’Aigües de Tarragona ha impulsat un nou portal web propi amb consells de fàcil aplicació per evitar el malbaratament d’aigua en l’àmbit quotidià i domèstic. «Una nova eina amb què reforcem el compromís del CAT amb el consum eficient i sostenible d’aigua», ha detallat el president del Consorci. L’objectiu d’aquest nou espai virtual és que tothom pugui contribuir individualment a garantir el futur d’aquest recurs vital.

