Roda de Berà continua amb les restriccions d’aigua de l’estiu passat

Tot i les pluges de les darreres setmanes, els aqüífers que proveeixen els pous de Roda de Berà continuen al límit, amb els nivells més baixos de la seva història. D’acord amb el semàfor de la sequera de la Generalitat de Catalunya per definir els cinc escenaris diferents segons les reserves d’aigua, Roda de Berà es troba actualment en situació d’alerta, al color groc, a la zona nord.

Així, seguint el Pla de Sequera aprovat per la Generalitat per a gestionar els episodis d’escassetat d’aigua, l’Ajuntament continua amb les mateixes restriccions d’aigua que l’estiu passat, les quals es preveu que puguin arribar a ser més crítiques amb l’increment poblacional que es viu durant l’estiu, quan les demandes hídriques augmenten.

És per això que l’Ajuntament continua demanant a la ciutadania un ús responsable de l’aigua, estalviant al màxim possible. Les restriccions d’aigua en els usos urbans que hi ha vigents comprenen prohibir omplir piscines privades; no instal·lar les dutxes ni els rentapeus a les platges; prohibir la neteja de vehicles a la via pública; mantenir tancats tots els regs de les zones verdes del municipi, a més de les fonts, tant les ornamentals com les de consum d’aigua de boca; i prohibir la neteja de carrers, façanes o similars utilitzant mànegues d’aigua.

