El Camp ho té tot a punt per a clamar amb orgull la diversitat LGTBIQ+

Juny és el mes de l’Orgull LGTBIQ+. Una celebració reivindicativa o una reivindicació celebrada que clama que tothom és lliure de ser i sentir com vulgui. El Camp de Tarragona ha viscut enguany un mes de l’Orgull amb propostes noves, com la celebració del primer festival Pride Tarragona, que es va dur a terme el dia 15.

Ara bé, serà demà, Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+ quan la bandera multicolor onejarà orgullosa dels balcons institucionals, com a mostra del que s’ha aconseguit en matèria de llibertats sexuals, però també com a recordatori del que queda per fer.

Més enllà de la hissada de les banderes i de la lectura del manifest, el Dia de l’Orgull arriba carregat de propostes a les comarques tarragonines. A Tarragona ciutat, fins demà el Quiosquet, a la Rambla Nova, oferirà diverses activitats de sensibilització i també es pot veure l’exposició fotogràfica Una mirada LGTBI+ al món animal al centre cívic de Bonavista.

En el cas de Reus, el Dia de l’Orgull coincideix sempre amb la celebració de les Completes de Sant Pere. Això havia fet que la bandera multicolor no s’hagués penjat del balcó de l’Ajuntament. Enguany, però, sí que es penjarà la bandera. Serà aquesta tarda a les 7. L’acte, simbòlic, clou la campanya de sensibilització iniciada a principis de mes.

En el cas del Vendrell, els actes van començar ahir a la tarda amb El Safareig, un espai de diàleg respectuós on es van tractar temes d’interès general des d’una perspectiva LGTBIQ+. Les activitats continuaran demà A partir de les 9 del matí, al parc Teresina Martorell, l’artista visual Atena farà un mural com a testimoni de la realitat social de les diverses identitats de gènere i orientacions sexuals.

Al llarg del matí, la Zafiro, la Drag-queen, es passejarà pels carrers del centre del Vendrell i interactuarà amb la ciutadania. Aquesta acció més festiva desencadenarà la lectura de la declaració institucional, que es farà en dos punts cèntrics del municipi: la primera, a les 11.30h al carrer dels Cafès i la segona, a les 12.30h, a la plaça de Francesc Macià. A les 18 h, a la plaça Nova, la Zafiro protagonitzarà l’espectacle LA RULETA LGBTIQ+. Finalitzarà el show la DJ ENKA a la plaça Nova. El 3 de juliol, a la Sala Portal del Pardo, s’inaugurarà l’exposició Després de ser de l’artista Joaquim Sicart.

Cambrils també va donar ahir el tret de sortida als actes de l’Orgull amb la projecció del film MUTT de Vuk Lungulov-Klotz. El programa continuarà demà a les 11:15h amb la lectura del manifest de commemoració del Dia Internacional de l’Orgull LGBTI+ a la plaça de l’Ajuntament. A la tarda a la Plaça Mossèn Batalla, es durà a terme l’activitat familiar Contes en revolta amb un racó de llibres i jocs a partir de les 18 fins les 21 hores i la narració de contes sobre diversitat afectiva, sexual i de gènere a les 19 hores.

A Constantí, s’ha programat tot una setmana d’actes, que comencen aquesta tarda amb una sessió de contes infantils sobre la diversitat a càrrec de Sílvia Palazón.

Demà a les 12 del migdia, es farà la lectura del Manifest i a les 19 hores, hi haurà la xerrada Tinc un fill/a trans, i què?, càrrec de l’associació Chrysallis. A les 22.30, al davant de l’Ajuntament, es podrà gaudir d’un show de cabaret i màgia amb la Drag Queen il·lusionista Astra Bomb.

Les activitats continuaran el dissabte a les 20 hores, s’iniciarà la Mani-Rua de l’Orgull LGTBIQ+ i a les 22.30 hores, tindrà lloc l’espectacle Hola Raffaella. Els actes finalitzaran el diumenge amb el vermut de l’orgull, amenitzat per les drags Zafiro i Odisea Onassis.

Salou també ha dedicat tota aquesta setmana a reivindicar els drets del col·lectiu LGTBIQ+. Avui, es farà una taula rodona amb periodidtes del territori sobre com informar amb perspectiva de gènere i sobre el col·lectiu LGTBIQ+. Demà s’ha organitzat un taller de pancartes a la Masia Tous i al migdia es llegirà el manifest i es farà la hissada de la bandera al Passeig Jaume I. Dissabte, es posaran punt final als actes amb una gran festa al Passeig Jaume I, «Salou: diversitat, orgull i respecte», un esdeveniment que promet celebrar la riquesa de la diversitat amb música, art i expressió comunitària.

