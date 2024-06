El TEDH declara inadmissible la demanda d'una de les víctimes del pistoler de Tarragona

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha declarat inadmissible la demanda d'una de les víctimes del pistoler de Tarragona, el vigilant de seguretat que el 2021 va entrar a l'oficina on treballava i va disparar tres companys i que, després de quedar tetraplègic, se li va concedir l'eutanàsia.

El tribunal ha decidit per unanimitat declarar inadmissible la demanda en considerar que les al·legacions del demandant -un agent dels Mossos d'Esquadra ferit pel pistoler- no estan fonamentades i «no es pot dir que se li hagi negat l'accés a un tribunal».

El tribunal argumenta que la demanda s'ha d'analitzar des de la «perspectiva d'accés a un tribunal». En aquest sentit, subratlla que l'accés a un tribunal no és un «dret absolut», sinó que està «subjecte a limitacions» i a la legislació de l'Estat. «En els casos en què els sol·licitants tenien a la seva disposició vies accessibles i efectives per a les seves demandes civils, va constatar que no s'havia vulnerat el seu dret d'accés a un tribunal», diu el text.

Així, Estrasburg apunta que el demandant «encara podria obtenir reparació com a víctima i ser indemnitzat pel dany que va patir». «La suspensió del procés penal després de la seva mort no va impedir al sol·licitant interposar una acció civil separada davant un tribunal civil per obtenir una indemnització pels danys», remarca.

La defensa del pistoler ho celebra



La defensa d'Eugen Marin Sabau, conegut com el pistoler de Tarragona, ha celebrat la resolució del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). L'advocat del vigilant de seguretat, Gerard Amigó, ha considerat que «no s'ha vulnerat cap dret fonamental» de cap de les parts implicades.

També ha realçat «l'exquisidesa» processal tant del jutjat d'instrucció número 5 de Tarragona com de l'Audiència en la decisió per a l'aplicació de l'eutanàsia. El TEDH ha declarat per unanimitat inadmissible la petició d'un agent dels Mossos ferit pel pistoler perquè diu que les seves al·legacions no estan fonamentades i «no es pot dir que se li hagi negat l'accés a un tribunal».

