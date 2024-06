La plantilla de Correus a Tarragona i Ebre finalitza set dies de vaga sense haver arribat a un acord amb l'empresa

La plantilla de Correus al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre ha finalitzat aquest divendres set dies de vaga sense haver arribat a un acord amb l'empresa. Des del passat 15 de juny, centenars de treballadors -un 25% del total- han secundat l'acció impulsada per CGT que consistia en aturades parcials de dues hores a cada torn.

Ho han fet per exigir que es cobreixin les places vacants, sobretot «ara a l'estiu que tot és un caos» «Hi ha gent que està entrant abans a treballar perquè no pot assumir la càrrega de feina que se li està donant», han denunciat des del sindicat, que reconeixen que això afecta els ciutadans, els quals reben notificacions importants fora de termini. Per tot, no descarten convocar noves mobilitzacions.

Una vintena de treballadors s'han concentrat aquest divendres al migdia a les portes de l'oficina de Correus a la plaça Corsini de Tarragona per denunciar que, després de cinc dies de vaga, no han arribat a un acord per solucionar la situació de sobrecàrrega que viu la plantilla. «Hi ha baixes, hi ha vacances, hi ha excedències...», ha denunciat el secretari general de CGT Correus a la demarcació de Tarragona, Pau Pastor, el qual ha recordat que es tracta d'una plantilla «bastant envellida».

A més, ha reconegut que el malestar i l'estrès que viuen els treballadors afecten, directament, la ciutadania. «Hi ha gent que tenia citacions de metge que els hi ha arribat caducades o altres que tenien notificacions de trànsit amb el període de bonificació caducat», ha lamentat Pastor.

Més enllà de l'ampliació de personal, el sindicat CGT també exigeix «recuperar el poder adquisitiu perdut en el quilometratge, ja que s'està pagant a 0,19 euros, tot i que segons un reial decret de l'any passat s'hauria de pagar a 0,26 euros». «Això significa que un repartidor que tingui una zona de 50 quilòmetres està deixant d'ingressar uns 70 euros al mes, aproximadament», han denunciat.

