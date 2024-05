Una empresa de Vila-seca roba més de 500.000 euros mitjançant l’«estafa del natzarè»

La Guàrdia Civil ha desarticulat un entramat que suposadament va estafar 522.387 euros a agricultors i empreses del sector del camp d’Alacant i Múrcia amb la compravenda de fruita mitjançant l’«estafa del natzarè». La benemèrita ha detingut dos homes de 52 i 54 anys a Catalunya, un d’ells propietari d’una empresa de Vila-seca que presumptament exportava els productes agrícoles a Itàlia.

Els suposats autors, de nacionalitat espanyola i italiana, recurrien a aquesta estafa per guanyar-se la confiança de les seves víctimes i dur a terme l’estafa, segons ha informat aquest dimecres l’institut armat en un comunicat.

En l’operatiu, els agents han intervingut 13.820 euros en efectius i bloquejat més de 39.000 euros en comptes bancaris.

La investigació d’aquest cas es va iniciar el juny de l’any passat arran d’una denúncia interposada per una cooperativa agrícola alacantina per una estafa relativa en la compravenda de diverses partides de fruita que per la seva magnitud afectava directament multitud de petits agricultors de la província d’Alacant i la Regió de Múrcia.

L’equip de lluita contra robatoris en el camp (ROCA) de la Guàrdia Civil de Calpe (Alacant) i la secció de delictes econòmics de la Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) d’Alacant van iniciar l’operació Nespola per esclarir els fets.

Durant les indagacions, els agents van aconseguir rastrejar les fruites obtingudes després de dur-se a terme l’estafa i van descobrir que tenien com a país de destí Itàlia. També van esbrinar que l’empresa sospitosa que va realitzar la comercialització estava ubicada a Vila-seca i operava en un conegut mercat de Barcelona.

L’entramat comptava amb la suposada participació de l’amo d’aquesta mercantil, un italià de 54 anys i veí de Tarragona, que comptava, amb antecedents per fets similars al seu país d’origen, i d’un espanyol de 52 anys que presumptament actuava de fals comercial.

Aquest últim comptava amb antecedents per fets similars i quatre requisitòries judicials, dos d’elles per al seu ingrés a presó. Així mateix utilitzava el nom de reconegudes empreses a nivell internacional, mitjançant la falsificació de documents i la creació de correus electrònics i perfils falsos, per donar credibilitat a les operacions davant de les víctimes de les estafes, segons la nota de premsa.

Amb el suport de l’UOPJ de Tarragona, el Servei Cinològic de Barcelona i les patrulles de Fiscal i Fronteres de Vielha i Bossost, els investigadors van escorcollar domicilis a Vila-seca i Bossots (Lleida), van capturar els dos sospitosos i van intervenir 13.820 euros en efectiu.

També van registrar la seu social de la mercantil encarregada de donar sortida a l’estranger als productes agrícoles i van bloquejar 39.513 euros en comptes bancaris.

Els detinguts, a qui se’ls imputen dos delictes d’estafa, blanqueig de capitals, falsejament d’identitat i falsedat documental, han estat posats a disposició del Jutjat d’Instrucció número 3 de Tarragona, que ha decretat l’ingrés a presó per a l’espanyol i la posada llibertat amb mesures cautelars per a l’italià.

