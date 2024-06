URV es consolida a nivell internacional amb 54 % publicacions amb col·laboració estrangera

El 54 % de les publicacions científiques de la Universitat Rovira i Virgili (URV) el 2023 es van fer en col·laboració amb institucions de 99 països, segons ha detallat a la presentació del seu Informe d'Internacionalització.

Destaquen aquelles en què participen institucions de la Unió Europea, sobretot de França, Itàlia, Alemanya, Països Baixos i Portugal, Àsia (Xina, Paquistan i Aràbia Saudita ) i Estats Units i Canadà. Ja en menor mesura, el Regne Unit, el Brasil i Austràlia.

La contractació de personal investigador a la URV procedent d'altres països també ha crescut, en passar d'un percentatge del 27 % el 2019 al 43 % actual.

A més, gairebé cinc de cada deu investigadors predoctorals en formació són de fora d'Espanya, proporció que es manté força estable els últims anys, informen des de la universitat tarragonina.

Pel que fa a la formació, «es constata l'atractiu dels màsters i doctorats de la URV a escala internacional», ja que el 30 % dels estudiants de màster i el 47 % dels doctorands són de fora d'Espanya.

Una vintena dels 58 màsters universitaris s'imparteixen majoritàriament en anglès i tres tenen el reconeixement Erasmus Mundus de la Unió Europea.

L'Informe d'Internacionalització de 2023 destaca, a més, que el curs 2022-23 va ser el de més acollida d'estudiantat i personal de mobilitat entrant (provinent d'una altra universitat) dels darrers cinc anys. La xifra d'estudiants que fa estades a la URV també és similar a altres universitats: 469.

La internacionalització de la URV també s'estén dins de la institució amb programes com ara el COIL (aprenentatge col·laboratiu internacional en línia), que se centra en l'aprenentatge del estudiant i «té una experiència internacional i de treball en equip que afavoreix el desenvolupament de les seves competència globals sense sortir de casa», expliquen des de la URV.

El 2023 van participar 344 estudiants de la URV i 235 d'universitats sòcies a través d'onze assignatures amb deu docents de la universitat tarragonina.

A més, la URV té 29 projectes vigents de mobilitat i cooperació per valor de 8,7 milions d'euros per a la millora de la qualitat de l'ensenyament i l'aprenentatge dirigits a estudiants i personal de les universitats i per fomentar iniciatives conjuntes a l'àmbit de l'educació superior que permetin compartir, transferir i desplegar pràctiques innovadores a escala internacional.

