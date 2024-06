El 97% dels estudiants que van fer les PAU aproven, amb una nota mitjana de 6,7

El 97% dels estudiants han superat la fase obligatòria de les proves d'accés a la universitat (PAU) d'aquest any, un percentatge que es manté en aquesta xifra per quart any consecutiu. En les proves celebrades a principis de mes es van matricular 42.550 estudiants, des quals finalment es van presentar 41.736.

Del total de presentats, 33.960 es van examinar de les cinc matèries de la fase general. D'aquests, 32.946 l'han superat, que equivalen al 97,01% -97,15% l'any passat-. La qualificació màxima d'aquesta fase és un 10 i enguany la nota mitjana s'ha situat en un 6,7. La mitjana d'accés a la universitat en un 7,276. La matèria de modalitat de Matemàtiques és l'única amb una mitjana suspesa, amb un 4,87.

Si es té en compte la variable sexe, han aprovat el 97,01% de les 19.611 dones presentades (57,75% del total d'estudiants) i el 97,01% dels 14.346 homes presentats (el 42,25% del total d'estudiants).

Tant la nota mitjana de PAU com la nota mitjana d'accés a la universitat es mantenen estables, segons els resultats inicials de la fase general. Així, la mitjana de les PAU ha estat de 6,747 (6,787 el 2023) i la mitjana d'accés a la universitat de 7,276 (7,271 el 2023). Per sexes, les dones tenen ambdues notes mitjanes per sobre del global.

Per demarcacions, han aprovat la fase general 24.768 estudiants a Barcelona, amb una mitjana de la nota PAU de 6,758 i d'accés de 7,286. A Girona han aprovat 3.089 estudiants, amb una mitjana de PAU de 6,771 i d'accés de 7,227. A Lleida els aprovats són 1.827, amb una mitjana PAU de 6,691 i d'accés de 7,293; mentre que a Tarragona han aprovat 3.262 estudiants, amb una mitjana PAU de 6,666 i d'accés de 7,258.

Pel que fa a l’alumnat procedent de segon de batxillerat que va fer obligatòriament la fase general (33.091 presentats), un total de 32.332 estudiants (97,71%) podrà accedir el pròxim curs 2024-2025 a la universitat. La nota mitjana de PAU (fase general) d’aquests estudiants ha estat de 6,759 (6,799 el 2023) mentre que la nota mitjana de l’expedient de batxillerat ha estat de 7,65 (7,61 el 2023). Pel que fa a la nota mitjana d'accés a la universitat, que es calcula en base al 60% corresponent a l’expedient de batxillerat i el 40% restant a la nota de la fase general de les PAU, ha estat de 7,291 (7,285 el 2023).

Notes per exàmens

Pel que fa als exàmens de llengua de les matèries comunes de la fase obligatòria, la nota més alta s'ha donat a llengua castellana i literatura, amb un 6,94. Han aprovat castellà 32.980 estudiants. A català la nota mitjana ha estat un 6,62 i 32.775 aptes. Pel que fa a les llengües estrangeres, la nota mitjana d'anglès ha estat un 7,07 (32.545 aptes), a francès un 7,68 (313), a alemany un 7,74 (88) i a italià un 6,30 (32). A història els alumnes han obtingut una mitjana de 7,23 i a història de la filosofia un 6,97.

Pel que fa a les assignatures de modalitat, totes les mitjanes estan en la banda d'aprovat a excepció de matemàtiques, on és d'un 4,87. Es tracta d'una de les 23 matèries de modalitat.

D'entre les aprovades, destaquen el 7,61 de literatura dramàtica, el 7,49 de mitjana a arts escèniques, el 7,37 de llengua i cultura gregues, i el 7,28 de fonaments artístics. Altres qualificacions són 6,64 a ciències generals, 6,55 a anàlisi musical, 6,78 a dibuix artístic, 6,68 a disseny, 6,82 a funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci o 6,85 a química.

