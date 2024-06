La Rovira i Virgili estrena un centre de formació permanent en turisme

El centre internacional de formació permanent en turisme ICLEAT, una agrupació formativa estratègica de la Fundació URV, es va inaugurar el passat 12 de juny a l’Aula Magna del campus de Vila-seca de la URV. La iniciativa respon a les necessitats d’un sector turístic en canvi constant i pretén donar eines als professionals del sector per fer del turisme una activitat més sostenible i inclusiva.

El centre oferirà una experiència formativa basada en la creativitat, tant en la metodologia d’aprenentatge com en el contingut, i inclourà una sèrie de lliçons virtuals a l’espera dels cursos, que començaran a finals d’any. «El sector evoluciona i s’ha d’adaptar a una sèrie de canvis: legals, de sostenibilitat, relacionats amb el canvi climàtic i de responsabilitat social», explica la professora de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV i directora del nou centre, Marta Nel·lo. Davant d’aquesta necessitat, oferirà formació que permeti als professionals enfrontar-se a aquests i altres reptes del present i del futur del sector turístic.

L’oferta formativa estarà destinada a un públic molt ampli com ara professionals, empreses, autònoms, persones amb formació o sense, i gestors turístics. En aquest sentit, pels impulsors del projecte, l’accessibilitat i la inclusió en són trets diferencials: «Creiem que la formació ha de ser inclusiva i accessible per a tothom».

Un altre tret diferencial d’ICLEAT serà la metodologia d’aprenentatge, que incorporarà diverses tècniques amb l’objectiu de fomentar la creativitat i abordar la disciplina des de múltiples perspectives, d’una forma personalitzada i amb capacitat d’adaptar-se a les necessitats de cada estudiant. Per tant, hi tindran lloc diferent tipus de cursos —introductoris, d’especialització, seminaris en línia— que incorporaran continguts en modalitat mixta, entre presencial i virtual. A l’hora de dissenyar els continguts, l’equip d’ICLEAT està en contacte amb diversos agents del sector turístic per tenir en compte les seves necessitats i formar professionals en consonància.

Si bé es preveu que els cursos comencin a finals d’any, el centre s’inaugura posant a disposició del públic lliçons virtuals gratuïtes que aborden temàtiques que van des d’estratègies de màrqueting digital pel sector turístic fins millores d’accessibilitat per a persones amb discapacitat visual, passant per la promoció de destinacions turístiques o els reptes que presenta l’escassetat d’aigua a les activitats turístiques.

ICLEAT ha estat impulsat per Marta Nel·lo i Alba Font, investigadores del Departament de Geografia, i Pablo Suazo, doctor de la Universitat de Tarapacá (Xile), alhora que hi han col·laborat altres professionals de la Universitat i ha comptat amb el suport del Consell Social de la URV, la Facultat de Turisme i Geografia i la Fundació URV. Durant la inauguració, Lola Trián Riu, directiu de RIU Hotels & Resorts, va pronunciar una lliçó inaugural sobre el paper de la formació continuada en l’èxit en el sector turístic.

