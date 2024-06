El Camp de Tarragona escalfa motors per a celebrar amb foc i gresca la nit més curta de l’any

L’arribada del bon temps, els dies més llargs i les nits a a la fresca són senyal que ja s’acosta la temporada de gestes majors estiuenques, encapçalada per a la revetlla de Sant Joan.

La nit més curta de l’any es pot celebrar tant en família, amb una bona coca de llardons, com amb amics, gaudint de concerts a l’aire lliure i altres activitats fins a veure sortir el sol. Visquis com visquis aquesta nit, les diferents localitats de la província ofereixen activitats per a tots els gustos, abans, durant i després de la nit de Sant Joan.

Un exemple és Tarragona, que enguany compta amb una trenta d’activitats com les de dissabte 22 de juny, quan engegarà la festa amb el vermut davant del local dels Xiquets del Serrallo amb DJ Ralita, i que continuarà a la plaça del Rei amb altres actuacions musicals fins ben entrada la matinada.

La revetlla de Sant Joan tindrà lloc el 23 de juny a la matinada, amb l’arribada de la flama del Canigó i la gran nit de Sant Joan. La Colla de Diables Voramar del Serrallo– Víbria de Tarragona i el Ball d’en Serrallonga es traslladaran des del barri del Serrallo al cim del Canigó per recollir la flama i fer el viatge de tornada, per tal que a la tarda Tarragona la pugui tenir candent per encendre les fogueres de la ciutat.

La Cercavila de foc s’iniciarà a la plaça de la Mitja Lluna, i, a continuació, a la plaça Corsini, es farà la gran encesa de lluïment, la lectura del manifest dels ninots de les foguerades a càrrec del Ball d’en Serrallonga i l’encesa de la foguera, per part de tots els grups de foc amb la flama del Canigó.

A la diada de Sant Joan, dilluns 24, tindrà lloc la tradicional diada Castellera a la plaça de la Font a amb les quatre colles de la ciutat, Xiquets de Tarragona, Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Castellers Sant Pere i Sant Pau.

Les bruixes arriben a Salou

Pel que fa a Salou, enguany, la programació de Sant Joan, comptarà amb una trobada deferents colles de bruixes d’arreu de Catalunya per a celebrar els 20 anys de les bruixes salouenques de Latemó. L’acte tindrà lloc aquest divendres, i tindrà un correfoc que es desplaçarà fins a la plaça de les Comunitats Autònomes, on començarà un aquelarre.

A banda, diumenge 23 Salou celebrarà l’arribada de la flama del Canigó, recollida per les pubilles i l’hereu, i l’arribada dels elements de la plaça i l’encesa de la foguera, seguida per la revetlla jove.

Festa Major i Sant Joan

Hi ha dos municipis que donen el tret de sortida a la Festa Major de Sant Pere coincidint amb Sant Joan. Es tracta de Reus i Cambrils. En el cas de Reus, el 23 de juny es real zarà la lectura del missatge i l’encesa de la foguera de Sant Joan, seguit per la Cercavila de Foc amb la primera encesa dels elements participants amb la Flama del Canigó, i les barraques. A continuació, el dia 24 tindrà lloc la cercavila del Canó de les Festes, ballades dels gegants i la Mulassa, i el discurs del pregoner, que també s’encarregarà de donar el tret de sortida a la Cercavila del Masclet.

En la mateixa línia, Cambrils arrencarà la Festa Major de Sant Pere el divendres 21 de juny amb la primera novetat: la cercavila «L’embarcada», de la mà del grup de joves Mariners i Marineres. L’endemà dissabte, 22 de juny, durant tot el matí el grup organitzarà el ja tradicional Vermut de Festa Major, i el mateix dia tindrà lloc la cinquena Trobada de Bèsties de foc.

Com és tradicional, el vespre del 23 de juny, vigília de Sant Joan, arribarà la flama del Canigó al Parc del Pescador, amb els timbals i l’encesa del Ball de Diables Els Cagarrieres, i les sardanes amb la Cobla Vents de Riella i els Amics de la Sardana de Cambrils. A la nit, la festa es traslladarà al passeig Miramar, on hi haurà el Ball de Revetlla amb l’Orquestra New Marabú.

El torn de Valls

Sant Joan és, per a molts municipis del territori, la seva Festa Major d’estiu, com passa a Valls. La programació encetarà el dijous 20 arrencaran els actes de commemoració dels 25 anys del ball de l’ós amb la cercavila els Óssos del Pirineu. Aquest espectacle itinerant comptarà amb titelles gegants i música en directe d’arrels muntanyenques.

El divendres 21 també serà ben especial per als més petits. Primer perquè l’Ós de Valls recollirà com és tradició el xumet a tots els infants que ja no el necessiten per dormir, però també pel concert especial al Pati dels Xiula, un dels grups referents de la música pop per a infants.

Durant el dissabte 22 al matí es concentraran les activitats centrals de la celebració dels 25 anys del Ball de l’Ós amb una cercavila única que reunirà alguns dels elements més singulars del bestiari salvatge de Catalunya com l’Isard de Llinars del Vallès, la Porca de Sant Climent de Llobregat, l’Òliba de Navàs o el Voliak d’Oliana.

Ja a la tarda, serà el torn dels balls parlats. Així, el Ball de Pastorets infantil, el Ball de Pastorets, el Ball de Gitanes, el Ball de Vells i el Ball de Diables aniran de plaça en plaça amb els seus versots i els cants satírics que els caracteritzen. Al vespre, a la plaça Pere Català Roca, serà el torn de la representació completa de la Moixiganga.

El diumenge 23 arrencarà el segon bloc de la Festa Major amb els actes més tradicionals que configuren el corpus central històric de la celebració. Així, a primera hora es durà a terme l’enramada de la creu de Sant Joan Baptista amb flor vermella i es proclamarà Ramon Vilà Santjoaner 2024.

També serà el dia de l’arribada de la Flama del Canigó per encendre les fogueres de Valls i comarca. Les matinades i la diana dels trabucaires ens despertaran pel dia del patró de la ciutat, dilluns 24 de juny, en una jornada que tindrà la plaça del Blat com epicentre, amb la tanda de lluïment de les danses i les balladetes de la imatgeria i el bestiari del seguic. A la tarda, serà el torn del Tomb del Poble pels carrers del Centre Històric i que finalitzarà amb una segona tanda de lluïment de les danses, l’entrada de la bandera de la ciutat, la ballada de l’Àliga i l’enlairament de focs d’artifici.

El dimarts 25, últim dia de celebració, es realitzarà el vot del poble a la Mare de Déu del Lledó, amb els Gegants de la Ciutat. A la tarda, el Tomet, amb el seguici petit, omplirà carrers i places, i al vespre es tancarà, amb la Moixiganga, la capelleta votiva de Sant Joan. El correfoc, amb encesa al Pati, i el Castell de Focs Artificials al Fornàs, a càrrec de la pirotècnia Valenciana, clouran la Festa Major d’enguany.

Revetlles per tot el Camp

La disbauxa també omplirà els carrers d’altres municipis del Camp de Tarragona, com Altafulla. El diumenge 23, al vespre, tindrà lloc el correfoc de benvinguda de l’estiu, a càrrec dels Diables Petits. Tot seguit, se celebrarà l’arribada de la Flama del Canigó, i es farà la lectura del manifest de Sant Joan i l’encesa de la foguera. Les activitats es complementaran amb un sopar popular i actuacions musicals del grup de versions El Baile de Fin de Curso i Dj Rayo.

En la mateixa línia, Torredembarra continuarà amb la seva programació de Sant Joan aquest divendres 21 de juny, amb dues festes, una infantil i una altra per a la gent jove. El 22 serà el torn del sopar popular i diumenge 23 es farà l’enlairament de coets a càrrec del Ball de Diables de Torredembarra, a més d’una ballada de sardanes, la rebuda de la Flama del Canigó i l’encesa de la foguera. El dia 24 es posarà punt final a la festa amb diferents diades castelleres i un espectacle de focs artificials.

Et pot interessar