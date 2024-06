Més de 67.000 vehicles no tenen l’ITV en vigor a la província de Tarragona

67.768 vehicles no tenen l’ITV en vigor a la província de Tarragona. D’ells, 30.490 són turismes, 17.287 són motocicletes i 19.991 formen part d’altres categories com furgonetes, camions, ciclomotors i d’altres. Una nova anàlisi d’Informes Mecànics ha revisat les microdades ofertes per la DGT per conèixer com és el parc de vehicles sense l’ITV en vigor a la província de Tarragona.

Aquestes xifres corresponen a aquells vehicles que, tenint menys de 25 anys, no tenen l’ITV en vigor o no s’ha tramitat la seva baixa administrativa. Inclouen els vehicles que estan circulant sense haver passat l’ITV, però també aquells que podrien estar en desús o abandonats.

La comparació d’aquestes dades amb el total de vehicles de menys de 25 anys llança que el 12% del parc no té l’ITV en vigor a la província de Tarragona. Aquesta xifra és del 7,9% en el cas dels turismes, 26,8% en el de les motocicletes i 17,9% a la resta dels vehicles.

Sergio Arboledas, director general d’Informes Mecànics, ha explicat que «alguns conductors pensen que la Inspecció Tècnica de Vehicles és un tràmit recaptatori. Tanmateix, la realitat és que passar l’ITV redueix notablement el risc de tenir un accident i millora la seguretat a les carreteres. És, per tant, una garantia per al conductor i la resta dels vehicles amb què comparteix via».

Les localitats tarragonines amb més vehicles sense l’ITV en vigor són Tarragona, amb 8.904 vehicles, Reus, amb 7.344, i Cambrils, amb 3.120.

A nivell autonòmic, a Catalunya hi ha 503.966 vehicles que no tenen l’ITV en vigor, dels quals 200.907 són turismes, 160.778 són motocicletes i 142.281 pertanyen a altres categories.

L’11% del parc de vehicles a Catalunya no té l’ITV en vigor: aquesta xifra és de 6,6% en turismes, 22% en motocicletes i 18% a la resta de vehicles.

Comunitats amb més percentatge de vehicles sense ITV

Les Balears (16,7%), Comunitat Valenciana (12,3%) i Catalunya (11%) són les tres comunitats amb un percentatge total més gran de vehicles que no tenen l’ITV en vigor o que no han tramitat la baixa administrativa. Les ciutats autònomes de Melilla (20,5%) i Ceuta (16,4%) registren també alguns dels percentatges més alts.

D’altra banda, les comunitats amb un menor percentatge de vehicles en aquesta circumstància són Madrid (7,1%), Navarra (7,5%) i La Rioja (7,5%).

La capital d’Espanya lidera les xifres de vehicles que no tenen l’ITV en vigor, amb més de 147.000. El segueixen les ciutats de Barcelona, amb més de 76.000 i Palma de Mallorca, amb més de 49.000.

