Denunciat per transport i tinença irregular de xais a Constantí

La finca de Constantí no disposava de permisos com a explotació.Mossos d'Esquadra

Aquesta mateixa setmana, agents de la Unitat Regional de Medi Ambient van denunciar un home de 43 anys per traslladar un total de 25 xais sense autorització per al moviment de bestiar i per incomplir les normatives de salut pública i de benestar animal. Així mateix, també el van denunciar per disposar d’una explotació irregular a Constantí.

Aquest cas va començar a Alcarràs on una patrulla de trànsit de la Regió Policial Ponent va aturar una furgoneta que circulava per l’A-2 en sentit Lleida. Els mossos van denunciar el conductor per circular sense ITV i van trobar que transportava 25 xais en condicions inadequades i sense autorització.

Imatge dels xais dins la furgoneta aturada pels Mossos a Alcarràs.Mossos d'Esquadra

L’home no disposava de cap tipus de documentació que acredités la procedència i titularitat d’aquests corders que traslladava fins a una explotació ubicada a Constantí, motiu pel qual ho van posar en coneixement de la Unitat Regional de Medi Ambient de Tarragona.

Una de les funcions de les unitats de medi ambient dels Mossos d’Esquadra és exercir una activitat preventiva, inspectora i d’investigació dels il·lícits penals i administratius relatius a la normativa mediambiental vigent.

L’obligat compliment d’aquesta normativa garanteix les condicions d'higienicosanitaries i de benestar per als animals i permet garantir una seguretat alimentària per a la ciutadania.

Durant el matí de diumenge passat, els agents de la URMA van dur a terme una inspecció per confirmar l’existència d’aquesta explotació en una finca de Constantí. Un cop allà van comprovar que l’espai no disposava dels corresponents permisos, per la qual cosa es va comissar tot el bestiar.

Els xais van ser traslladats fins a un centre col·laborador a l’espera que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, determini el seu destí final, així com el de la pròpia explotació ramadera. Mentrestant, els mossos continuen fent gestions per tal de determinar-ne la procedència.

