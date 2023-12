Set detinguts d'una ITV de Murcia per passar fraudulentament la inspecció a uns 5.000 cotxes

Set empleats d'una estació encarregada de la Inspecció Tècnica de Vehicles a Santomera (Múrcia), entre ells directors tècnics, enginyers i tècnics especialitzats, han estat detinguts per suposadament formar part d'una xarxa que va facilitar fraudulentament el permís favorable al voltant de 5.000. vehicles en els dos darrers anys.

Segons ha informat aquest dilluns la Policia Nacional, l'entramat delictiu operava entre Santomera i la població alacantina de Crevillent i s'ha arrestat un total de tretze persones (set d'ells de la referida ITV) d'entre 32 i 68 anys, vuit dels quals espanyols, quatre marroquins i un senegalès, diversos amb antecedents.

La investigació va concloure el passat dia 28 de novembre amb el registre i inspecció de la ITV de Santomera, així com dues empreses de compravenda de vehicles de segona mà a la localitat de Crevillent, on es van decomissar 9.000 euros en efectiu, documentació vinculada als delictes investigats i una màquina encunyadora de matrícules.

Els sis detinguts afegits a l'estació de la ITV van ser localitzats a Molina de Segura (Múrcia), Crevillent i Elx (Alacant) en un operatiu que també va incloure inspeccions en més de 200 vehicles, que va propiciar la immobilització d'alguns d'ells per part de la policia local de Crevillent per la manca de documentació.

Clients de províncies del sud-est peninsular

L'operatiu de la Policia Nacional d'Elx en col·laboració amb la policia local de Crevillent s'ha prolongat durant mesos i ha permès descobrir una trama de la qual es beneficiaven propietaris de vehicles que es desplaçaven des de diferents punts d'Espanya, com ara València, Almeria, Granada o Albacete, tots relacionats amb empreses que es dedicaven a la compravenda de vehicles.

El capitost ha resultat ser un individu de nacionalitat marroquina resident a Crevillent, que feia d'intermediari entre empreses de compravenda de vehicles de segona

mà i importació, tallers de la zona i l'estació d'ITV de Santomera.

La seva participació abastava des de la supervisió d'inspeccions fraudulentes dins de la mateixa estació d'ITV fins a la revisió de documents, arribant fins i tot a tenir connexions amb propietaris de vehicles particulars amb deficiències, als quals cobrava per aconseguir un resultat positiu a la inspecció del vehicle a l'estació.

Un dels vehicles que va passar fraudulentament la inspecció a l'estació murciana va ser interceptat i portat a una altra ITV d'Elx, on es va comprovar que el cotxe presentava un total de 15 errors diferents de caràcter greu.

El capitost, 'un empleat' més de la ITV

El líder de la trama col·laborava de forma estreta amb diverses empreses de compravenda de vehicles de Crevillent, la majoria dirigides per ciutadans d'origen marroquí, que adquirien per a la venda vehicles amb deficiències greus o sense la documentació necessària per a la matriculació a Espanya i posterior venda.

Els agents van descobrir que el capitost disposava, fins i tot, d'una taquilla a l'estació de Santomera tot i que no era un treballador "assalariat". Dins comptava amb un dispositiu OBD (On Board Diagnostics) per eliminar electrònicament les fallades que els vehicles "corruptes" donaven a la complexa maquinària utilitzada en aquest tipus d'estacions i així poder seguir amb la inspecció de manera favorable.

Les actuacions han estat posades en coneixement del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia d'Elx, tot i que alguns dels detinguts van ser posats a disposició dels Jutjats de Múrcia i Molina del Segura per a uns implicats que s'enfronten a càrrecs que van des de pertinença a organització criminal passant per delictes contra l'Administració pública, falsedat documental fins i tot contra la seguretat viària, incloent estafa al gerent del taller investigat.