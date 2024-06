Les precipitacions ruixaran el litoral tarragoní aquest dimarts

Aquest dimarts, ha arribat una nova borrasca al territori català que comportarà una baixada de les temperatures i algunes precipitacions durant els propers dies.

El Servei Meteorològic de Catalunya va activar ahir la prealerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) per un avís d’intensitat de pluja, ja que es pot superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Les precipitacions començaran el vespre d'aquest dimarts i es podrien allargar durant el dimecres amb previsió de tempesta dimecres al vespre i dijous de matinada.

El Radar del Meteocat mostra com un gran núvol descarregarà a gran part del territori català amb una intensitat moderada.

S'espera que les precipitacions continuïn tenint protagonisme a tot el litoral i algunes comarques de l'interior de Tarragona, fins al dijous, amb possibilitat de tempestes el dimecres al vespre i dijous de matinada.

Et pot interessar: