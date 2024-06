Les pluges causen desperfectes al Centre Cívic de Ponent i al Giny de Reus

Imatge del Giny, el Centre de les Arts Gestuals i del Circ de Reus, afectat per la pluja.Diari Més

Les pluges de la nit del dissabte 1 de juny van provocar desperfectes a la ciutat de Reus. Entre els afectats, hi va haver el Centre Cívic de Ponent i el Giny, el Centre de les Arts Gestuals i del Circ de Reus. Segons fonts municipals, les elevades precipitacions van provocar que els canals no engolissin l’aigua suficient i part d’aquesta es va filtrar a l’interior dels edificis.

No obstant això, des del consistori asseguren que no s’ha hagut de reparar res, però que actualment s’està estudiant la possibilitat d’instal·lar sobreeixidors a les teulades per a futurs episodis forts de pluja. Així i tot, aquest fet ha tingut conseqüències.

Les activitats previstes de la Festa de les Sobiranies del passat dijous 6 de juny es van haver de fer a l’exterior en comptes del Giny, perquè estava inundat. Per un altre costat, l’organització del II Torneig Provincial d’Escacs Amateur Ciutat de Reus, que estava previst fer-ho al Centre Cívic de Ponent el 16 de juny, s’ha vist obligat a traslladar l’esdeveniment al Centre Cívic Migjorn.