El PP presenta al Congrés una proposició no de llei per treure les mercaderies de la costa

El Partit Popular ha presentat aquest dijous una proposició no de llei al Congrés dels Diputats per treure els trens de mercaderies per la línia de la costa. El diputat Pere Lluís Huguet ha demanat mesures urgents per evitar que els trens de mercaderies passin pel centre dels municipis.

Des del passeig marítim Rafael Casanova de Tarragona, Huguet ha expressat la necessitat de tenir una línia ferroviària per les mercaderies i altra per viatgers. «Necessitem una línia d’interior per les mercaderies i que la de la costa sigui exclusivament per als viatgers», ha demanat.

Huguet ha estat acompanyat pel portaveu adjunt del GPP al Congrés, Sergio Sayas, i la portaveu del Grup Municipal del PP a l’Ajuntament de Tarragona, Maria Mercè Martorell.

Huguet ha lamentat la situació actual i ha denunciat que des del 2021 el govern d’Espanya té pendent un pla de viabilitat per reformar l’estructura ferroviària de Tarragona. «Amb la proposició no de llei estem demanant un pla de mobilitat ferroviària a Tarragona, per tenir mesures tècniques per treure els trens de mercaderies de la costa, que passin per l’interior, i que la costa sigui exclusivament pels viatgers», ha expressat el diputat.

El diputat ha expressat que la província necessita aquest pla per donar sortida de forma segura i ràpida a les mercaderies que es generen en el pol químic més important del sud d’Europa i per dedicar la línia de la costa al trànsit de viatgers.

