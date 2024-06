Farratges, caçadors i productes repel·lents frenen l'afectació dels cabirols a la vinya a Tarragona

El conjunt de mesures aplicades pel Departament d'Acció Climàtica en zones del Baix Penedès, Alt Camp i Conca de Barberà han permès reduir els danys que els cabirols fan a la vinya.

Les principals són l'aplicació de productes repel·lents a la vinya perquè els animals no es mengin els brots -fet que impedeix que després surti raïm-, la flexibilització de la normativa de caça per capturar-ne més i l'inici d'una prova pilot que consisteix en sembrar trepadella -un farratge- i ordi en algunes parcel·les per atreure els cabirols perquè mengin aquesta vegetació i no vagin als ceps.

Al Pla de Manlleu (Alt Camp) l'any passat hi va haver finques amb un 80% de la producció perduda, mentre que enguany no han hagut de lamentar danys.

