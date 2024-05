Granados considera «obsolet» el projecte del TramCamp actual: «A Salou no es farà»

L’ajuntament de Salou ha ratificat, en la sessió plenària celebrada aquest dimecres, el decret d’alcaldia de compareixença davant la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, formulant al·legacions al Pla Especial Urbanístic del Tramvia del Camp de Tarragona. El consistori manté la seva oposició al model actual que es proposa per aplicar al tramvia que ha d’unir els principals municipis del Camp de Tarragona.

Les raons les exposava ja fa algunes setmanes l’alcalde salouenc, Pere Granados, i les concentrava en la negativa a permetre la instal·lació d’un sistema de catenària per alimentar el funcionament dels tramvies.

Granados defensava la necessitat d’utilitzar altres models de vehicles que permetessin una major autonomia funcionant amb bateries. En aquest sentit, des del govern català s’argumentava que aquesta tecnologia era molt més cara perquè només la tenia una única companyia.

Ara, Pere Granados, ha especificat que Salou no tan sols considera un problema l’ús extensiu de catenària, sinó que també afirma que el sistema escollit …genera una elevació en les vies que acaba esdevenint una barrera als carrers per on passi el tramvia». L’alcalde afegia que, «una persona amb cadira de rodes o una família amb un cotxet no podrà travessar el carrer fins que no trobi un punt on no hi hagi l’elevació que generarà la plataforma per les vies».

A Salou, no

L’alcalde es mostrava categòric, «es tracta d’un projecte obsolet i destrossa els nuclis urbans. Nosaltres defensem un tramvia molt integrat a la trama urbana i molt inclusiu per les persones i això no és el que planteja el projecte actual. Aquest sistema tramviari a Salou no s’implantarà». «Què busquin un altre sistema», indicava.

L’alcalde anava més enllà i fins i tot proposava com alternativa, per a fer connexions interurbanes, «els autobusos ràpids o el bus-tram i amés, amb un cost molt més baix que el que planteja el tramvia». Pere Granados defensa que la posició municipal és en defensa del ciutadà. «No s’entén», afegia, «perquè hi ha l’interès a implantar un sistema que és obsolet i que en cap altre lloc s’està plantejant».