S’amplia el termini per a la redacció del TramCamp

El contracte per a la redacció del projecte constructiu del TramCamp s’ha modificat per una ampliació en el termini d’execució. Així doncs, el contracte s’amplia fins al 17 de febrer de 2025, ja que només es disposa de l’aprovació per part de la DGIM del projecte bàsic del tram entre l’av. Joan Fuster de Salou i el Centre Operatiu de Vila-seca, que té aprovació tècnica i es troba a informació pública. La manca d’aprovació de la resta de projectes bàsics impedeix l’inici de la redacció dels projectes constructius, raó per la qual el contracte no es podrà finalitzar en la data prevista.

Així, la modificació ha d’incloure el desenvolupament de les instal·lacions de seguretat per a la circulació i per establiment d’itineraris a la línia, el desenvolupament del projecte constructiu de les estructures per implementar via doble a l’avinguda Pere Molas, el disseny d’un nou pont sobre la Riera de l’Alforja i una nova divisió dels projectes constructius. La modificació implica un import addicional de 139.305,00 euros, que suposa que el total del projecte incrementi a 1.689.786,09 euros (IVA exclòs).