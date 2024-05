Eurecat obté uns ingressos de 62 milions d'euros durant el 2023

El centre tecnològic Eurecat va ingressar més de 62 milions durant el 2023, un 11% més que l'exercici anterior, mentre que si es compara amb l'exercici de l'any de la seva creació, el 2015, es va enfilar un 126%. A més, la cartera de clients ha superat les 2.000 empreses durant aquests nou anys. Eurecat compta amb seus a Reus, Tarragona i Amposta.

El president d'Eurecat, Daniel Altamiras, ha explicat que el 2023 ha estat «especialment intens en el camp de la generació i el registre de noves patents, la promoció de la creació de noves empreses de base tecnològica, els acords de col·laboració estables amb altres institucionals nacionals i internacionals i l'impuls d'iniciatives singulars tan destacades com el centre de descarbonització industrial de Catalunya».

Des de la seva creació, Eurecat ha dedicat 42 milions d'euros a inversions, dels quals 21 milions han estat per a nous equipaments com laboratoris i plantes pilot dedicades a la innovació tecnològica i a la transferència de coneixement a les empreses, i 13,5 milions a col·laboracions amb altres entitats del sistema de recerca i desenvolupament.

Així mateix, durant la seva trajectòria, Eurecat ha dut a terme 1.990 projectes d'R+D+I amb pimes i ha generat més de 427 nous llocs de treball d'alt valor afegit. En total, Eurecat compta amb una plantilla de 761 persones, de les quals una quarta part són doctores.

Per al 2024, Eurecat s'ha fixat com a objectiu assolir uns ingressos de 71 milions d'euros, el que suposa un creixement del 15 per cent en comparació amb el tancament de 2023. A nivell d'equip, la previsió de 2024 és créixer fins a arribar a un total de 850 persones contractades, amb un increment del 12 per cent respecte a 2023.

