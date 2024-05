Estabanell projecta quatre parcs fotovoltaics a l'Alt Camp, el Tarragonès i el Baix Camp

Estabanell, empresa dels sectors energètics i de les telecomunicacions amb seu a Granollers, instal·larà quatre parcs de generació d’energia solar fotovoltaica a la demarcació de Tarragona. Concretament, als municipis de Figuerola del Camp i Pla de Santa Maria (Alt Camp), al Catllar (Tarragonès) i al municipi de Vinyols i Els Arcs (Baix Camp), on està prevista la instal·lació del seu primer parc agrovoltaic.

La inversió total prevista per Estabanell per tirar endavant els quatre parcs solars de generació d’energia 100% d’origen renovable és de 12 milions d’euros. En total, comptant aquestes plantes, ja són 14 els projectes que l’empresa té a informació pública a Catalunya, i 5 amb autorització prèvia.

Segons el director de generació d’Estabanell, Pere Borràs, «el model de parcs d’Estabanell es defineix per instal·lacions distribuïdes pel territori, properes a les xarxes elèctriques existents i als punts de consums, que són una alternativa clau per evitar quilòmetres i quilòmetres de torres i cable per portar l’energia des de punts de generació allunyats». «A més de la proximitat, els nostres parcs incorporen mesures naturalitzadores que els integren en el seu entorn, reduint el seu impacte visual i contribuint a fomentar la biodiversitat autòctona», assegura Borrell.

Projecte d’El Catllar

El parc de generació d’energia fotovoltaica del municipi d’El Catllar està projectat sobre una superfície de 7.6 hectàrees i tindrà una potència instal·lada de 5 MW, que farà possible generar 8.000 MWh en un any, és a dir, l’equivalent al consum anual d’aproximadament un terç del municipi.

La ubicació prevista es troba a més de dos quilòmetres del nucli urbà, que permetrà connectar-lo a la xarxa de distribució sense necessitat de construir suports amb un alt impacte visual, com ara torres elèctriques, ni de desplegar cable per fer arribar l’electricitat al consumidor final. D’altra banda, es podran aprofitar els accessos que ja comuniquen amb la zona, sense necessitat de desenvolupar nova infraestructura.

La posada en marxa de la nova planta suposarà l’estalvi d’unes 1.200 tones de CO2 i la inversió prevista és de 3,5 milions d’euros.

Projectes a l’Alt Camp



Els projectes previstos a Figuerola del Camp i al Pla de Santa Maria no superen les 6 hectàrees de superfície. El de Figuerola del Camp, ubicat en una zona coneguda com Els Olivars, comptarà amb una superfície de 6 hectàrees. Mentre que, en el cas de El Pla de Santa Maria, el projecte ubicat a la zona dels Carpis, tindrà 5,5 hectàrees.

Tots dos projectes es troben a tocar dels punts de connexió amb la xarxa de distribució, a prop dels punts de consum i comptem amb vies d’accés ja existents.

Amb la posada en marxa d’aquestes dues instal·lacions es produiran 13.800 MWh, l’equivalent al consum de 4.600 llars. En el cas del parc dels Carpis, la seva producció estimada en 8.000 MWh representarà gairebé el 10% del consum del polígon industrial del Pla de Santa Maria.

La inversió total prevista per Estabanell per tirar endavant els dos parcs solars de generació d’energia 100% d’origen renovable i distribuïda, a l’Alt Camp és de 6,1 milions d’euros.

Parc agrovoltaic a Vinyols i els Arcs

Estabanell promou el seu primer parc agrovoltaic, de fins a 3 MW i amb una superfície de 9,9 Ha al terme municipal de Vinyols i Els Arcs, a la comarca del Baix Camp.

La inversió total prevista per Estabanell per tirar endavant el seu primer parc agrovoltaic en el que combinarà la generació d’energia 100% d’origen renovable i el conreu de calçots, és de 2,2 milions. Els 3 MW de potència generaran 5.800 MWh l’any que equivaldria al consum anual de 1.933 llars.

El projecte ubicat a la zona de Mas d’En Pou, també es troba a prop dels punts de connexió amb la xarxa de distribució (ubicada a l’interior mateix de la parcel·la), dels punts de consum i compta amb vies d’accés ja existents.

Del total d’hectàrees previstes, el projecte preveu destinar-ne 8 al conreu de calçots de la mà de pagesos locals per fer l’explotació agrícola de la finca.

Segons Pere Borràs, «la planta solar de Mas d’En Pou és un bon exemple de com Estabanell vetlla per integrar els seus parcs en el seu entorn i adaptar-los a la realitat de cada territori. En aquest cas, el sòl situat entre les files de plaques, serveixi per cultivar el calçot autòcton».

La futura posada en marxa del parc agrovoltaic suposarà l’estalvi d’aproximadament 870 tones de CO2. És a dir, les mateixes tones que emeten, de mitjana, 435 cotxes de combustió a l’any.

