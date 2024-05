Nova estafa que suplanta els ajuntaments per al cobrament de l'IBI i de les escombraries

Des de l'ABP Tarragonès de Mossos d'Esquadra han detectat en les darreres setmanes una nova modalitat d'estafa que suplanta la identitat dels ajuntaments/BASE.

En aquesta, la persona rep trucada d'una persona que s'identifica amb nom i cognoms que manifesta ser de l'Ajuntament / Base i que han tingut un problema informàtic amb el rebut de l'IBI i de les escombraries. El cas es que per tal de no patir cap recàrrec informen que s'ha de fer el pagament el més ràpid possible, aquest pagament s'ha de fer mitjançant una transferència al compte que indiquen.

La persona que realitza la trucada parla un català perfecte i s'escolta de fons soroll com d'oficina. Al cap de pocs minuts 4-5 arriba un missatge per WhatsApp amb totes les dades per fer el pagament el més aviat possible.

Es dona el cas, que quan «la víctima» demana les dades per correu electrònic li responen que són fora de l'oficina i que en aquells moments no li poden enviar.

Des dels Mossos d'Esquadra alerten que es vigili amb aquest tipus d'estafes i que en cap cas facilitin dades com els comptes bancaris o el número de la targeta de crèdit. En cas de dubte, millor contactar amb l'organisme oficial per comprovar que no es tracti d'una estafa.

Et pot interessar