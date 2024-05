Com saber si ets un dels afectats pel robatori de dades al Banco Santander després de l’atac cibernètic

Banco Santander ha informat en el matí d’aquest dimarts d’un «accés no autoritzat» a la seva base de dades que ha pogut afectar clients, treballadors i exempleats del grup en els seus comptes d’Espanya, Xile i l’Uruguai. La companyia liderada per Ana Botín, ha enviat un comunicat urgent a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per informar-los que es tracta d’informació emmagatzemada en un servidor gestionat per un proveïdor.

No obstant, l’entitat ha confirmat que a la base de dades afectada per l’atac no hi havia informació transaccional ni credencials d’accés, com a contrasenyes, que permetin operar amb els comptes dels clients.

Com saber si han accedit a les teues dades

«Les operacions i els sistemes de Santander no estan afectats i els clients poden continuar operant amb seguretat», ha assegurat bancària, que ha anunciat que està duent a terme una investigació i assenyala que ha implementat «immediatament» mesurades per gestionar l’incident.

En aquest sentit, des de la companyia indiquen que estan «informant proactivament» els clients que s’hagin pogut veure afectats, de manera individual. Així, asseguren, per corroborar si han accedit a les teves dades, el més recomanable és accedir com a client al portal de Banco Santander o a través de l’aplicació i revisar la bústia de comunicacions.

Què fer si veus un moviment sospitós

Com recorda la companyia, els delinqüents fan servir diversos mètodes per robar les nostres dades personals i claus d’accés. A través de tècniques com a phishing (via correu electrònic), smishing (via SMS) o vishing (via trucada), entre d’altres.

Per això, si reps alguna trucada, SMS o email sospitós en nom del Santander i tens dubtes, aquests són els passos per assegurar-te que no es tracta d’un frau, sobretot si et sol·liciten informació personal, documents per a adjuntes o altres tràmits relacionats:

Si reps un correu electrònic que no esperaves en nom de l’entitat, en la qual et sol·liciten dades o et demanen que descarreguis un document, reexpedeix-lo a phishing@gruposantander.es i no realitzis l’acció sol·licitada.

Si reps un SMS inesperat en el qual et demanen d’accedir a un enllaç, reexpedeix-lo al telèfon 638 444 542 i no aportis dades ni descarreguis res.

Si reps una trucada inesperada en nom del Santander en la que et sol·liciten dades personals o confidencials, com contrasenyes, claus o codis, no aportacions informació, i contacta amb Santander al 915 123 123.