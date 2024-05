L'Ajuntament de Tarragona detecta intents de suplantació del consistori per estafar a contribuents

Coincidint amb l’inici del període per pagar els tributs municipals, que va començar el 6 de maig, es van detectar intents de suplantació del consistori via WhatsAppPixabay

L’Ajuntament de Tarragona va engegar a principis de mes una campanya informativa als seus canals digitals per prevenir el frau digital. Coincidint amb l’inici del període per pagar els tributs municipals, que va començar el passat dilluns 6 de maig, es van detectar intents de suplantació del consistori a través de missatges de WhatsApp en què es demanen dades bancàries per fer el pagament dels tributs.

Davant d’aquests fets, l’Ajuntament recorda que no demana mai dades bancàries ni pagaments per telèfon, xarxes socials, WhatsApp, correu electrònic o SMS, i puntualitza que només s’utilitzen SMS per comunicacions massives com, per exemple, l'anunci d’inici de terminis de pagaments.

L’Ajuntament de Tarragona trasllada també a la població que ajudarà les possibles víctimes d’aquests intents de frau a interposar la corresponent denúncia conjunta. Aquesta és la segona campanya informativa d’aquest tipus que fa el consistori, després de l’iniciada l’any passat quan es va produir un intent de frau a un ciutadà.

L'Ajuntament no demana dades bancàries per xarxes, Whatsapp o SMS

Un vídeo divulgatiu és la peça central per ajudar la ciutadania a evitar intents d’estafa a Internet, fent èmfasi especialment en el pagament de tributs municipals. Aquest vídeo es difondrà al web municipal i als canals de xarxes socials municipals a Facebook, Twitter, Youtube i Instagram.

D’altra banda, la campanya recorda que el pagament de tributs es fa a través de l’Oficina Virtual Tributària en un entorn segur i que tota la informació sobre les modalitats de pagament de tributs es pot trobar a la pàgina web tarragona.cat/pagamenttributs.

Et pot interessar: