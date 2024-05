Tarragona gestiona 1.768 tones de residus d’aparells elèctrics i electrònics durant 2023

Fundació Ecolec, organització sense ànim de lucre que centra la seva activitat en el reciclatge d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), ha gestionat a la província de Tarragona la xifra de 1.768 tones dels esmentats residus gestionats durant 2023, la qual cosa suposa la recollida de 7,65 quilos per habitant, sent la mitjana més alta entre les províncies de Catalunya.

Para Luis Moreno, director general de Fundació ECOLEC, aquesta dada «mostra la responsabilitat dels veïns tarragonins amb el reciclatge de RAEE per afavorir l’Economia Circular i protegir el Medi Ambient».

D’altra banda, del total de tones gestionades a Tarragona (1.768), la gran majoria corresponen a l’àmbit domèstic (1.733) mentre que la resta pertanyen a l’àmbit professional (35).

Importància de reciclar les escombraries electròniques

Según Naciones Unidas, la generació de rebutjos electrònics al món augmenta cinc vegades més ràpid que el seu reciclatge.

El 2022 es va batre un rècord de 62 milions de tones de RAEE, xifra que omplirien 1,55 milions de camions de 40 tones, segons l’informe The Global E-Waste Monitor 2024.

La generació d’aquests residus creix cada any 2,6 milions de tones, per la qual cosa el 2030 la generació total serà de fins 82 milions de tones.

«Hi ha moltes evidències que demostra que el reciclatge dels nostres RAEE és essencial. Per exemple, un frigorífic mal reciclat emet a l’atmosfera gasos amb efecte d’hivernacle equivalents a les emissions d’un cotxe en 15.000 quilòmetres», ha recalcat Luis Moreno.

A més, ha volgut fer especial recalcament en què «les conseqüències de no reciclar correctament els nostres aparells electrònics quan deixen de funcionar s’agreugen en aquells punts del Planeta on l’extracció de matèries primeres per fabricar aquests productes produeix greus impactes socials».

Tots els dispositius elèctrics que s’utilitzen en el dia a dia poden tenir una segona vida si es reciclen correctament.

Cada usuari es converteix en l’actor principal d’un procés en el qual es pot donar un final apropiat que, d’una banda, ofereixi la possibilitat de la seva reutilització i, d’altra banda, ajudi un desmuntatge i una descontaminació sostenible, responsable i respectuosa amb el Medi Ambient.

