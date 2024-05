Cambrils inicia una prova de recollida selectiva de residus porta a porta

Secomsa, empresa concessionària per la recollida de brossa a Cambrils, iniciarà el proper 17 de juny una prova de recollida selectiva de residus amb el sistema porta a porta domiciliari als barris del Molí de la Torre i part de Vilafortuny (Mas d’en Bosch, Tallats, Jardins, Ametllers i Castell). A més, també s’amplia el porta a porta comercial amb la recollida de la fracció orgànica i s’implanta el sistema d’identificació personal voluntari als contenidors de tot el municipi.

L’alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa; el regidor d’Espai Públic i Sostenibilitat, Alejandro Garcia; el tècnic de Secomsa Héctor Sancho, i l’enginyera municipal Sònia Juncosa, han presentat avui aquestes noves mesures amb l’objectiu d’incrementar la recollida selectiva, guanyar en comoditat, tenir els carrers més nets, reduir les males olors i millorar la imatge de la via pública.

L’alcalde de Cambrils ha afirmat que és necessari emprendre aquest tipus de mesures per millorar el triatge dels residus, que ja fa anys que apliquen molts països d’Europa, i ha apuntat que es començarà per zones residencials on la implantació del sistema és més fàcil.

El regidor d’Espai Públic i Sostenibilitat ha explicat que la recollida porta a porta és un dels sistemes més eficients per poder superar el 55% de recollida selectiva que marca la normativa europea pel 2025 i que els municipis que ja l’han aplicat han assolit uns percentatges d’entre el 60 i el 80%. “A Cambrils fa anys que estem estancats al voltant d’un 50% i tot i els esforços no hem estat capaços d’avançar, per tant calia implantar mesures més innovadores i diferents per obtenir resultats diferents”, ha conclòs el regidor.

Per acabar, el tècnic de Secomsa ha explicat que es tracta d’un recollida més propera i individualitzada, amb un control de qualitat directe i un sistema d’identificació que en el futur ha de permetre l’aplicació d’una taxa justa de residus perquè qui recicli més pagui menys.

La recollida porta a porta

La recollida selectiva porta a porta consisteix en lliurar els residus al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i horaris determinats per a cada fracció. Només cal treure el cubell amb les bosses separades de la fracció que toca entre les 21:30 i les 22:30 hores i recollir-lo un cop que estigui buit. En cas de treure una fracció el dia que no toca o bé treure els residus mal separats, les bosses no es recolliran i es posarà un adhesiu d’avís.

L’Ajuntament lliurarà a cada habitatge un cubell gris multiproducte de 40 litres, un paquet de bosses compostables, un calendari amb imant i un adhesiu per marcar el lloc on la persona usuària vol que s’instal·li el ganxo que fixa el cubell i identifica l’habitatge.

La recollida es realitzarà amb un nou camió amb diferents compartiments que realitzarà dues rutes. Al Molí de la Torre, Ametllers i tots els comerços, els dimarts es recollirà l’orgànica, els envasos i el tèxtil sanitari, els dijous l’orgànica, el paper i cartró i el tèxtil sanitari, els dissabtes l’orgànica, els envasos i el tèxtil sanitari i el diumenge el rebuig i el tèxtil sanitari.

A Mas d’en Bosch, Tallats, Jardins, Castell i tots els comerços, els dilluns es recollirà l’orgànica, els envasos i el tèxtil sanitari, els dimecres l’orgànica, el paper i cartró i el tèxtil sanitari, els divendres l’orgànica, els envasos i el tèxtil sanitari i el diumenge el rebuig i el tèxtil sanitari.

Per altra banda, aquest juny també s’amplia amb la fracció orgànica el servei de recollida comercial porta a porta, que s’afegeix a la recollida del cartró que ja es porta a terme des de l’estiu del 2022 a tot el municipi i compta amb 800 establiments adherits.

Sistema d’identificació dels contenidors municipals

Els contenidors d’orgànica i envasos disposaran d’uns lectors gràcies als quals el veí o veïna que llenci les escombraries es podrà identificar de forma voluntària amb l’aplicació de mòbil Civiwaste.

Amb aquesta lectura, Secomsa registrarà la fracció que està reciclant la persona i en quin contenidor la diposita. L’aplicació permetrà a la persona usuària gestionar el seu reciclatge i donar a conèixer les possibles incidències que observi, com ara brutícia o deteriorament dels contenidors.

Xerrades i punts informatius

Per tal d’informar la població, l’Ajuntament enviarà cartes a tots els habitatges i ha programat una primera xerrada informativa oberta a tot el veïnat de Vilafortuny i el Molí de la Torre el proper dia 22 de maig a les 19:30 hores al Centre Cívic de Vilafortuny.

A més, durant 15 dies, a partir del dimecres 29 de maig, s’instal·laran dos punts informatius a Vilafortuny i al Molí de la Torre amb horari de dimecres a divendres de 16:30 a 19:30 i els dissabtes i diumenges de 10 a 13:30h i de 16:30 a 19:30 hores.

D’altra banda, dilluns passat el regidor de Sostenibilitat i la regidora de Participació, acompanyats de tècnics de Secomsa, es van reunir amb representats de les associacions de veïns per explicar el nou sistema.

Et pot interessar: