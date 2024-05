Inspecció de Treball sanciona Ambulàncies Egara per minimitzar el dret de vaga

La Inspecció de Treball ha iniciat un procediment sancionador contra l'empresa Ivemon Ambulàncies Egara per incompliment greu de les normatives laborals relacionades amb el dret de vaga. El comitè de vaga va presentar una denúncia en considerar que s'havia afectat el dret de vaga dels treballadors, convocada a partir del 14 de març.

En la seva resolució, la Inspecció de Treball ha constatat que es van produir pràctiques que van «minimitzar els efectes de la vaga», com per exemple demanar a un treballador que allargués la seva jornada per suplir un empleat que secundava l'aturada. També apunta a una «confusa forma de designació» dels serveis mínims, «i, per tant, la llibertat de la resta a secundar la vaga».

A més, constata que l'empresa va establir condicions de treball inferiors a les previstes legalment o per conveni col·lectiu en relació a la vaga.

Per tot plegat, ha iniciat un procediment sancionador «per incompliment greu» de les obligacions en matèria laboral.

La CGT ha informat que iniciarà accions legals contra l'empresa per vulneració del dret de vaga, ja que ha assegurat que es continuen incomplint els serveis mínims «de manera negligent». A més, ha exigit al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i al CatSalut que assumeixin la seva responsabilitat en aquest tema.

El sindicat va convocar vaga indefinida per l'acomiadament d'una cinquantena de treballadors en tres mesos, segons expliquen. Afegeixen que aquests acomiadaments són improcedents. L'empresa és adjudicatària de tres lots: Lleida, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.

