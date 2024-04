La CGT manté la vaga indefinida a ambulàncies Egara

El sindicat CGT manté la vaga indefinida a l'empresa Ivemon Ambulàncies Egara per exigir la readmissió d'una cinquantena de treballadors a Lleida, Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre acomiadats en els darrers tres mesos i reclamar millores en el servei. Tres setmanes després de l'inici de la vaga, el 14 de març passat, una vintena de representants sindicals i treballadors s'han concentrat amb pancartes davant la seu d'Egara a Lleida per fer sentir les seves reivindicacions.

El membre del sindicat Eduard Segura ha carregat contra les desenes d'«acomiadaments massius», mentre la resta de treballadors van «sobrecarregats» de feina i critica que la companyia prioritzi «guanyar beneficis a costa d'un servei públic».

La CGT denuncia una cinquantena d'acomiadaments a Egara en els darrers tres mesos, des que l'empresa va renovar el concurs de transport sanitari urgent i no urgent a Lleida, Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El representant del sindicat a la secció Egara Lleida, Eduard Segura, ha explicat, però, que l'empresa només ha admès 12 acomiadaments i que, com a molt, ofereix 6 noves contractacions, lluny de la cinquantena de readmissions que el sindicat reclama.

El sindicat critica que mentre l'empresa justifica els acomiadaments per «falta de feina», els treballadors han d'afrontar una «sobrecàrrega» de treball que es tradueix amb hores extres «a mansalva» i una gestió del servei «molt dolenta» amb retards constants. A banda, també denuncien negligència en el manteniment i renovació dels vehicles, que fa incrementar els riscos laborals tant per a les persones treballadores com per a les usuàries.

El sindicat critica que l'empresa «hagi vingut a guanyar beneficis a costa d'un servei públic» i «bàsic» i consideren que cal avançar cap a la internalització del servei per part del Departament de Salut.

3 setmanes de vaga indefinida

La CGT va iniciar el 14 de març una vaga indefinida tots els dimarts, dijous i dissabtes en les dues hores d'inici de cada torn, tant al transport sanitari urgent com al no urgent.

Des del sindicat, però, han denunciat l'empresa davant Inspecció de Treball perquè consideren que està vulnerant el dret a vaga dels treballadors. L'estratègia que segueix, diuen, és abusar dels serveis mínims del 85% decretats i cobreix amb guàrdies el 15% restant. «Estem fent vaga i no té efecte sobre le servei», ha carregat el delegat sindical de la CGT al Camp de Tarragona, Serafí Ruiz, que considera que «l'empresa està boicotejant la vaga».