Treballadors d'EGARA exigeixen millores per garantir una atenció mèdica digna

En una reunió del delegat sindical de UGT, Àlex Forcadell, el secretari general de UGT, Joan Llopis, amb el President de la CET, Àngel Juàrez, i Cristina Plaza de UGT, s’ha posat sobre la taula la situació dels treballadors d’EGARA. La situació és complexa per als treballadors i els usuaris a causa de retallades i deficiències que impacten en la qualitat de l’atenció mèdica.

Tot i que es realitzen al voltant de 1000 transports diaris, no urgents, a tota la regió, la flota de 70 ambulàncies i 105 treballadors, entre conductors i ajudants, es troba sota una pressió insostenible. Algunes de les ambulàncies de transport urgent superen els 500.000 quilòmetres, la qual cosa augmenta el risc d’avaries i retards en el servei.

Segons el sindicat, per garantir una atenció digna per als usuaris, es fa imperatiu augmentar en un 15% la contractació de personal i, proporcionalment, augmentar el nombre d’ambulàncies disponibles. A més, la incertesa sobre l’adjudicació del contracte per a l’any que ve ha portat EGARA a retallar en treballadors, empitjorant encara més la situació.

El ple concursal ha establert que l’espera màxima per a viatges de transport col·lectiu no ha de superar les quatre hores, no obstant això, en la pràctica aquest temps es sobrepassa en ocasions, posant en risc la salut i la seguretat dels pacients.

El nou plec per a 2024 ha millorat algunes condicions, però encara queden aspectes per resoldre. Per exemple, el sistema d’assignació d’ambulàncies blanques, encarregades del servei no urgent, basat únicament en la demanda i no en la població, ha generat retards significatius. Els treballadors exigeixen que aquest sistema es reformi perquè les ambulàncies blanques també responguin a les necessitats de la població, assegurant una atenció més eficient i oportuna per a tots els usuaris.