Avui nova prova de sirenes de risc químic a partir de les 12 hores

Un total de 52 avisos entre Tarragona i Terres de l’Ebre s’activaran aquest dimecres a les 12 h durant una nova prova de sirenes de risc químic, en el marc del PLASEQTA i PLASEQCAT.

La prova tindrà lloc als municipis afectats per risc químic de les vegueries del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, i es tracta de la primera prova de sirenes que es fa enguany.

Els propers mesos n’hi ha de previstes a la resta del territori on estan instal·lades les sirenes de risc químic: Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès, Aran, Bages, Berguedà i la Selva.

Com ja es va fer les proves anteriors, de forma paral·lela a l’activació de les sirenes s’enviarà una alerta als telèfons mòbils de la zona afectada com es faria en una situació real.

Per aquesta prova s’han treballat específicament les possibles afectacions a les persones amb hipersensibilitat al so, com és el cas de persones amb trastorns mentals, trastorns de l’espectre autista o persones altament sensibles, ja que el so estrident de les alertes al mòbil o el so de les sirenes els pot provocar malestar. D’aquesta manera, s’han definit conjuntament pautes i mesures per reduir aquest impacte.

Pel que fa la pràctica de confinament, uns 12.000 alumnes d’una vintena de centres escolars participaran en la prova (17 centres del Camp de Tarragona i 5 centres de les Terres de l’Ebre). Quan sonin les sirenes, els alumnes entraran als centres, tancaran portes i finestres i restaran dins fins que sonin les sirenes de fi de confinament.

Per donar a conèixer la prova, s’ha elaborat material per a xarxes socials i també s’han editat i imprès 2.400 cartells i 12.500 fullets informatius.

Et pot interessar: