La prova de sirenes del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre englobarà 189.500 persones

La prova de sirenes del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, prevista pel 24 d'abril al migdia, inclourà alertes mòbils i englobarà unes 189.500 persones. En total sonaran 49 sirenes del sector químic de Tarragona i tres a Flix i Campredó.

Protecció Civil pretén familiaritzar la població amb el so de confinament i els protocols en cas d'emergència. «Desitgem que la prova, pel fet de ser sistemàtica, no es converteixi en un element rutinari i la gent la normalitzi fins al punt de no fer-ne seguiment. És important que tothom dediqui aquells minuts en pensar com hauria d'actuar en un cas real», ha afirmat el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado. Sis escoles ebrenques i disset del Camp de Tarragona es confinaran durant la prova.

Et pot interessar