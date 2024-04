Què has de fer en el simulacre d'accident químic que tindrà lloc demà a la demarcació de Tarragona?

Aquest dimecres, a les 12.00 hores del matí, tindrà lloc una prova del sistema de sirenes de risc químic a Tarragona i Terres de l’Ebre. La prova durarà 15 minuts i finalitzarà a les 12.15 hores. Durant aquest temps sonaran les sirenes de risc químic que avisen que cal confinar-se i també es farà enviament a tots els telèfons mòbils de les zones on sonen les sirenes d’una alerta de Protecció Civil als telèfons mòbils que informarà de la realització de la prova.

En aquesta prova no es requereix dur a terme el confinament tot i que s’anima a tothom que pugui a practicar-lo i recordar el consell bàsic en cas d’accident químic: tancar- se en l’edifici on som o el més proper i tancar portes, finestres i qualsevol ventilació a l’exterior.

Sirenes

Aquest dimecres s’activaran alhora 52 sirenes de risc químic: les 49 sirenes del PLASEQTA i les 3 del sector químic de les Terres de l’Ebre. Aquestes estan situades a: Constantí (4), el Morell (1), els Garidells (1), els Pallaressos (2), la Canonja (2), la Pobla de Mafumet (1), Perafort (2), Reus (2), Salou (7), Tarragona (19), Vila-seca (7), Vilallonga del Camp (1), Flix (2) i Tortosa (1).

En el cas de Tarragona, cal tenir en compte que a més dels 12 municipis esmentats, les sirenes és molt possible que es puguin escoltar també des de zones dels municipis del Catllar i la Secuita perquè estan dins els radis teòrics d'audició de les sirenes. Hi ha 12 sirenes de risc químic que s’han instal·lat en l’àmbit del PLASEQTA entre 2020 i 2022, amb posterioritat a l’accident a IQOXE.

A l’inici de la prova s’activaran les sirenes de risc químic amb el so de confinament (so ondulant com el d’una sirena d’ambulància) i de forma immediata s’enviarà l’alerta de protecció civil als telèfons mòbils informant de la simulació del confinament. A la finalització de la prova s’activaran les sirenes de risc químic amb el so de fi de confinament (un so pla més agut) i de forma immediata s’enviarà l’alerta de protecció civil als telèfons mòbils informant de la simulació de fi del confinament.

Missatge d’alerta als mòbils

El text del missatge d’alerta de Protecció Civil que s’enviarà de forma paral·lela a l’activació de les sirenes és el següent: «PROVA DE SIRENES I ALERTA DE PROTECCIÓ CIVIL. S'han activat les sirenes de risc químic per fer proves en les zones de risc de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. És un SIMULACRE. En un cas real confineu-vos».

Durant el simulacre les associacions de voluntariat de protecció civil i altres persones vinculades als municipis actuaran d’observadors per comprovar si hi ha bona recepció del so i si hi ha població que practica el confinament.

