El 84% de la població ha rebut el missatge d'alerta del simulacre de risc químic al Camp i a l'Ebre

«Èxit» en la prova de sirenes de risc químic a Tarragona i les Terres de l'Ebre d'aquest dimecres. Les 52 sirenes han sonat i el 84% dels ciutadans de la zona afectada -una població de 189.000 persones- han reportat amb enquestes que han rebut el missatge d'alerta de telefonia mòbil.

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha destacat la importància de «testar» els sistemes d'alerta i que els ciutadans puguin posar a prova el protocol de seguretat del Plaseqta.

Una vintena d'escoles, uns 12.000 escolars, han simulat un possible confinament per risc químic i els alumnes, com els de l'escola Pere Virgili de Vilallonga del Camp (Tarragonès), han demostrat que tenen clares les indicacions que haurien de seguir en cas d'accident.

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha fet seguiment des de Tortosa, des de la seu de les delegacions del Govern, de la prova de les 52 sirenes de risc químic de Plaseqta. A l'Ebre hi ha dues d'aquestes sirenes a Flix (Ribera d'Ebre) i una tercera a Campredó. A les dotze del migdia han sonat amb èxit, com també les 49 que estan al Camp de Tarragona.

Segons les enquestes que responen els ciutadans del perímetre de la prova, prop del 85% també ha rebut les alertes als telèfons mòbils dins de la zona afectada. Segons Elena aquesta és una xifra «molt elevada». El conseller ha recordat que hi ha dispositius mòbils que necessiten activar expressament la recepció d'aquests missatges d'emergències de Protecció Civil i amb els simulacres s'aconsegueix que els ciutadans comprovin si ho tenen en marxa o si els cal fer encara l'activació.

Més sirenes i sensors

Aquesta ha sigut la primera prova de sirenes que es fa enguany. Elena ha remarcat que aquests simulacres són «una prioritat» perquè han permès «posar al dia» el Plaseqta. «La seguretat és saber que els sistemes de protecció funcionen en situacions de crisi, i perquè funcionin s'han de testar i els ciutadans l'han de conèixer i provar-los», ha defensat.

El conseller d'Interior ha recordat que s'afegiran 7 noves sirenes a les 114 existents del Plaseqta i el Plaseqcat. D'aquestes una es posarà a Tarragona i dues a Vila-seca. També ha insistit que el primer trimestre de l'any que ve ja s'hauran col·locat els 575 sensors de risc químic entorn del polígon petroquímic de Tarragona. En concret seran en més de 200 punts en un perímetre de 46,5 quilòmetres. «Estem satisfets perquè del Plaseqta se n'havia parlat molt i s'havia fet molt poc, absolutament res. Ara hem concretat la seva implementació i que els ciutadans ho puguin testar en primera persona», ha reivindicat.

Confinament a les escoles

Més d'una vintena de centres escolars, disset al Camp de Tarragona i cinc a les Terres de l'Ebre, han aprofitat la prova de sirenes per fer un simulacre de confinament. A l'escola Pere Virgili de Vilallonga del Camp (Tarragonès) les sirenes estan molt pròximes al centre i s'han començat a sentir pocs minuts després de les dotze del migdia, hora de la prova. Abans havien arribat les alertes als mòbils.

Quan han sonat, els alumnes de quarts de primària, que estaven jugant al pati, s'han dirigit cap a les aules, en silenci i en fila. Allà, les professores han tancat les finestres, les persianes i la porta per quedar totalment confinats. A dins la classe s'hi ha estat quinze minuts, llegint i treballant en silenci. Un quart d'hora més tard, una altra sirena ha sonat per informar que havia acabat el simulacre.

Conscients i confiats

La responsable de risc químic de Protecció Civil a Tarragona, Marta Ortín, ha defensat que cal fer les simulacions als centres educatius perquè coneguin des de ben petits que hi ha un risc per viure prop de la indústria química i com s'haurien de confinar com a mesura d'autoprotecció si es produís un accident.

«Ho fem per saber què hem de fer en cas de confinament», ha explicat el Biel, un alumne de quart de primària de l'escola Pere Virgili. «Així evitem tenir malalties o fer-nos mal», ha afegit en Guillem. A més, com ha destacat Ortín, «els nens són uns grans altaveus» i «ajuden a difondre el missatge quan arriben a casa». De fet, els escolars han rebut un tríptic informatiu cadascun perquè puguin ensenyar-ho als seus familiars.

«Realment, veiem que el missatge, de mica en mica, va calant tant a la ciutadania com a les escoles», ha celebrat la responsable de Protecció Civil, uns arguments que també comparteix l'alcalde de Vilallonga del Camp, Gerard Gené, qui ha apuntat que no és la primera vegada que es fa un simulacre al centre i que, per tant, els alumnes comencen a estar familiaritzats amb «la petroquímica que tenen al costat, amb els seus riscos i els seus perills».

En el simulacre d'aquest dimecres, també per primera vegada, s'ha treballat les possibles afectacions de persones amb hipersensibilitat al so i s'han definit pautes i mesures per reduir aquest impacte.

