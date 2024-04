Així han sonat les sirenes del simulacre al Camp de Tarragona

Un total de 52 avisos entre Tarragona i Terres de l’Ebre s’han activat aquest dimecres a les 12 h durant una nova prova de sirenes de risc químic, en el marc del PLASEQTA i PLASEQCAT.

La prova ha tingut lloc als municipis afectats per risc químic de les vegueries del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, i es tracta de la primera prova de sirenes que es fa enguany.

Com ja es va fer les proves anteriors, de forma paral·lela les persones que es trobaven a les zones on es feia el simulacre han rebut una alerta amb un so estrident als telèfons mòbils.

Aquest és el missatge que ha aparegut als mòbils durant el simulacre.

Durant el simulacre, uns 12.000 alumnes d’una vintena de centres escolars han participat en la prova (17 centres del Camp de Tarragona i 5 centres de les Terres de l’Ebre). Quan han sonat les sirenes, els alumnes han entrat als centres, han tancat portes i finestres i s'han quedat confinats fins que han sonat les sirenes de fi de confinament.

