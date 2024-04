Quin temps farà al Camp de Tarragona per Sant Jordi?

El Camp de Tarragona s'omplirà de llibres i roses per a celebrar la diada de Sant Jordi, un dels dies més especials de l'any i que només podria ser entelat per la pluja. De fet, tot i que s'esperava que el Sant Jordi d'enguany estigués passat per aigua, la previsió del temps ha millorat, sembla que donarà una treva i, en general, es podrà celebrar amb normalitat.

I així serà, sobretot, durant el matí, quan s'espera que el cel estigui serè o poc ennuvolat en general, si bé creuaran bandes de núvols alts i mitjans, sobretot a l'oest de la demarcació. A partir de llavors, creixeran nuvolades que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat, o puntualment cobert.

A la tarda, les nuvolades s'intensificaran al Camp de Tarragona, on localment el cel quedarà molt ennuvolat o cobert. De fet, el Meteocat indica que és precisament a la tarda quan major probabilitat de pluja hi ha, tot i que s'espera que la quantitat de precipitació acumulada sigui minsa o localment poc abundant. Al final del dia, la nuvolositat minvarà.

D'altra banda, la temperatura acompanyarà durant la Diada de Sant Jordi i s'espera un dia agradable, amb una temperatura màxima de divuit graus i una mínima de quatre. Pel que fa al vent, bufarà, generalment, de component nord i oest i serà fluix o moderat, amb ratxes que no superaran els 20 quilòmetres per hora. Això sí, a les Terres de l'Ebre, bufarà mestral entre fluix i moderat amb cops forts.

