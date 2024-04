Els Premis InJUè reconeixen el talent emprenedor dels més joves al Camp de Tarragona

Més de 400 alumnes de 24 centres educatius del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Baix Penedès han participat a la darrera edició dels Premis InJUè Emprèn Dipta.cat.

El certamen, impulsat per la Diputació de Tarragona conjuntament amb la Càtedra d’Emprenedoria de la Universitat Rovira i Virgili va néixer l’any 2019 amb l’objectiu de fomentar l’esperit emprenedor entre els joves.

Aquest dilluns s’han lliurat els premis en un acte celebrat a l’Auditori Diputació, que ha comptat amb la participació de la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó i del director de la Càtedra d’Emprenedoria de la URV, Xavier Càmara.

El projecte SUNBATTS, creat per alumnes de l’Institut Mare de Déu del Portal (Batea), s’ha endut el premi en la Categoria ESO per un projecte d’energia sostenible que proposa un sistema d’endolls que funcionen amb bateries i energia solar.

En la Categoria Batxillerat, el projecte premiat ha estat Explora sense barreres, d’alumnes de l’Institut Antoni Martí i Franquès (Tarragona), que proporciona rutes i llocs accessibles per a persones amb diversitat funcional, millorant així la seva experiència, i que informa de l’accessibilitat dels espais a persones amb mobilitat reduïda.

D’altra banda, alumnes de l’Institut Baix Camp (Reus) s’han endut el guardó en la Categoria Cicle Formatiu de Grau Mitjà pel projecte NEXWAVE, una empresa que recicla la roba per transformar-la en maons decoratius per empreses o particulars.

Finalment, en la Categoria Cicle Formatiu de Grau Superior el guanyador ha estat el projecte RECONNECT, de l’Institut de l’Ebre (Tortosa), una aplicació que ofereix temps de lleure per gaudir dels vincles i informar dels esdeveniments del territori.

Els quatre projectes guanyadors rebran un premi de 1.300€ cadascun que els centres educatius podran destinar al foment dels valors emprenedors entre el seu alumnat.

A més, també s’han lliurat quatre reconeixements dotats en 700€ per a cadascuna de les categories. Els projectes que han obtingut els reconeixements han estat: ECOSOL, de l’Institut Roseta Mauri (Reus), un projecte que proposa estructures de lames constructives amb plaques solars integrades; TECNOAVIS, de l’Institut Joan Guinjoan i Gispert (Riudoms), per una proposta de visita virtual inclusiva que permet a persones grans amb mobilitat reduïda gaudir d’experiències amb ulleres de Realitat Virtual; ECOREG, de l’Institut Ramon Barbat i Miracle (Vila-seca), que proposa un mecanisme de reg per reaprofitar l’aigua de les dutxes per regar els camps de futbol de gespa artificial, i FAS-TIC, de l’Institut Francesc Vidal i Barraquer (Tarragona), un joc de cartes de 2 a 6 jugadors pensat per reduir l’ús de pantalles entre els joves.

En total, s’hi han presentat 123 projectes, que s’han creat a centres educatius d’Altafulla, Amposta, Batea, Reus, Riudoms, Salou, Tarragona, Torredembarra, Tortosa, Valls i Vila-seca. El desenvolupament del treball s’ha fet partint de les formacions prèvies realitzades als centres educatius i adreçades a l’orientació i professionalització de les propostes presentades.

L’acte ha comptat amb la participació de Tània Sala, cofundadora de l’agència de màrqueting i comunicació Núvol Blanc, qui ha compartit la seva experiència amb els joves emprenedors amb la xerrada Crea, emociona, impacta. El futur és teu!

Et pot interessar