PIMEC posa en relleu el paper de pimes i autònoms al Baix Camp

«Avui venim a donar valor i, sobretot, reconeixement a les pimes de la nostra comarca». D’aquesta manera definia el president de PIMEC Baix Camp, Gerard Pagès, la importància de la celebració dels primers Reconeixements Empresarials de la contrada, en un acte celebrat a les instal·lacions de firaReus.

La trobada va servir per posar en relleu el paper de les micro, petites i mitjanes empreses i les persones autònomes en la competitivitat de la comarca en aspectes com l’economia i la generació d’ocupació. «La petita i mitjana empresa gaudeix d’una salut molt important i, com hem pogut comprovar els darrers anys, és la que realment ha marcat la resiliència de la nostra societat», valorà el president de PIMEC, Antoni Cañete, qui afegí que l’entitat «no només pensa en el present, sinó també en el futur».

Cañete subratllà que les pimes ocupen més del 75% dels treballadors del país i que «aportem més del 63% del producte interior brut». «No deixen de ser el motor de la nostra economia», valorà. En aquest context, Pagès comentà que, en els últims dos anys, PIMEC Baix Camp ha passat dels 200 associats com a socis individuals a vora 280. Més enllà de l’increment de la xifra, subratllà el fet que «no es donen de baixa». «Estem donant suport per, si tenen qualsevol dificultat, que puguin comptar amb nosaltres», assenyalà. A més, Cañete aprofità per demanar que es facin polítiques «pensant en els petits per fer-nos grans».