El Clúster TIC, dos doctors de la URV i Rafel Múria, Premis Gresol Jove

El Clúster TIC, el xef Rafel Múria o els Doctors de la Universitat Rovira i Virgili Begoña Muguerza i Miquel Mulero van ser guardonats ahir amb els Premis Gresol Jove al Talent Emprenedor.

Aquests guardons arriben a la novena edició i tenen l’objectiu de posar en valor el talent de joves professionals i empresaris de les comarques de Tarragona, en els camps tecnològic, gastronòmic i acadèmic.

L’acte va donar el tret de sortida amb la conferència de la física i científica Neus Sabaté, professora d’Investigació a l’Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM- CSIC).

L’any 2020 fou seleccionada com una de les tretze finalistes del premi Women Innovators en la categoria principal, un premi, impulsat pel programa europeu Horitzó 2020, que reconeix el treball de dones innovadores excel·lents. Se li va reconèixer el fet de ser cofundadora i assessora científica de l’empres de base tecnològica, Fuelium, creada el 2015 per a desenvolupar bateries ecològiques de paper destinades a sistemes portàtils de diagnòstic.

Després de la intervenció de Sabaté, va ser el torn de la novena gala dels Premis Gresol, conduïda per Montse Bes, membre de la fundació Gresol.

Enguany el premi al talent tecnològic s’ha atorgat al Clúster TIC Catalunya Sud, l’entitat público-privada creada al 2013 que reuneix a pràcticament un centenar de les principals empreses tecnològiques i digitals i les institucions públiques de la demarcació de Tarragona.

L’objectiu de l’associació és promoure la competitivitat, la innovació i el desenvolupament tecnològic a la regió, fomentant la col·laboració entre els membres i liderant projectes que impulsen el sector TIC, generen Talent i Ocupació i afavoreixen l’atracció d’inversions.

Pel que fa a la distinció gastronòmica, s’ha premiat a Rafel Múria. El xef arriba a Cornudella amb 23 anys, de la mà del celler Ronadelles per a inaugurar una nova etapa del restaurant Quatre Molins. Ha estat reconegut en nombroses ocasions, per exemple, va ser guanyador de l’exigent Concurs Nacional de Gastronomia Tonyina Vermella Balfegó el 2018. També va ser escollit com a candidat a Cuiner Revelació Madrid Fusió 2019.

El premi al talent acadèmic s’ha atorgat als doctors Begoña Mugerza i Miquel Mulero, ambdos investigadors que desenvolupen la seva recerca al grup de Nutrigenòmica. Muguerza és doctora en Ciències per la Universitat de Navarra. Actualment, és professora titular d’universitat al departament de Bioquímica i Biotecnologia i imparteix docència a la URV des del 2010. Mulero és doctor en Ciències per la URV i pertany al mateix departament, on és professor agregat.

Et pot interessar