Huguet (PP) proposa una rebaixa fiscal i suprimir la meitat dels impostos propis catalans

El candidat del PP per Tarragona a les eleccions del 12 de maig, Pere Lluís Huguet, ha proposat una rebaixa fiscal i suprimir la meitat dels impostos propis de la Generalitat. Huguet ha recordat, durant una visita a Salou, que els catalans paguen els impostos autonòmics més alts d’Espanya.

El candidat ha indicat que Catalunya és la comunitat amb el nombre més gran d’impostos propis, amb un total de 15 tributs, com el cànon de l’aigua o l’impost sobre begudes ensucrades.

En concret, el candidat per Tarragona ha parlat dels impostos catalans més alts, com el tram autonòmic de l’IRPF, l’impost sobre el patrimoni i l’impost d’actes jurídics documentats, a més de «suportar l’impost de successions». «Catalunya ha passat de recaptar 33.500 milions en 2012 a 49.400 en 2022, és a dir, un 47% més en l’última dècada», ha puntualitzat Huguet.

«El govern socialista i separatista a la Generalitat s’ha caracteritzat per l’afany recaptatori: impostos de primera, però serveis de tercera. Major descens en nivell educatiu i en sanitat, amb llistes d’espera per intervenció quirúrgica més llarga del conjunt d’Espanya», ha denunciat el candidat recordant la gran pressió fiscal a Catalunya que «ha minvat la seva competitivitat i creixement econòmic davant les regions amb un marc fiscal més atractiu».

Per aquests motius, Huguet ha proposat rebaixes fiscals, especialment per a col·lectius amb rendes més baixes: deflactar els primers trams de renda i reduir els tipus impositius dels primers nivells de l’escala autonòmica de l’IRPF, bonificar el 99% de l’impost de successions i donacions de pares a fills i entre cònjuges, o suprimir la meitat dels impostos propis actuals i cedir el 100% de la recaptació de l’impost turístic als municipis on s’han generat, per la gestió i promoció turística.

«Amb la inflació, els ingressos tributaris de la Generalitat han crescut clarament, per tant, és el millor moment per abaixar impostos i així ajudar a les famílies i reactivar l’economia, sense afectar a la qualitat dels serveis públics», ha conclòs Huguet.

Et pot interessar: