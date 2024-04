Unes 200 persones es manifesten a Tarragona per unes millors condicions dels trens

Més d'un centenar d'usuaris de tren de mitjana distància s'han concentrat aquest diumenge a l'estació de tren de Tarragona per reclamar un servei ferroviari «digne». Convocats per la plataforma Dignitat a les Vies, han exposat el seu malestar envers els retards, però també les condicions en què viatgen diàriament a Barcelona. Una de les portaveus, Anna Gómez, ha alertat de les complicacions que poden comportar les obres del corredor del Mediterrani a partir de setembre i ha reclamat «solucions» per no «sentir que són ciutadans de segona per no viure a la capital». La plataforma, que no descarta noves accions, ja s'ha reunit amb dos grups polítics i obre la porta a fer-ho amb altres partits per posar fi a una problemàtica cronificada.

Passatgers habituals de les línies de mitjana distància s'han plantat aquest diumenge al migdia al davant de l'estació de tren de Tarragona en la primera acció convocada per la recentment constituïda plataforma Dignitat a les Vies, que ja té una quarantena de membres actius. L'acció ha aplegat usuaris del servei ferroviari del Camp de Tarragona, però també de les Terres de l'Ebre i el Garraf. Així, ha englobat usuaris de les línies R2 sud, R14, R15, R16 i R17. La concentració ha tallat el trànsit de forma puntual, durant la lectura del manifest de la plataforma, on s'han enumerat les reclamacions de l'entitat i les queixes reiterades dels viatgers.

A la «normalització dels retards» dels trens s'han sumat les condicions amb què viatgen fins a Barcelona, sovint en trens amb aforaments «sobrepassats» i sense el manteniment «apropiat», així com la manca d'informació quan hi ha incidències. Així ho ha assenyalat la Sonia Carvajo, qui habitualment fa el trajecte entre Vilanova i Barcelona, qui ha assegurat a l'ACN que l'actual servei ferroviari no només li condiciona la vida laboral, sinó també la personal. «Sempre he d'anar corrents arreu, la meva paraula és 'córrer'. Corro per sortir de treballar, corro per agafar un tren i quan arribo, el tren ha desaparegut de la pantalla i no hi ha cap explicació», ha lamentat.

En aquest context, la plataforma ha exigit una millora del servei ferroviari, especialment pel que fa al compliment dels horaris i l'augment de les freqüències dels trens en hores punta. Una demanda que ja han compartit amb alguns grups polítics, dels quals asseguren que n'han rebut una «bona disposició». Alhora, obren la porta a reunir-se amb altres formacions per resoldre aquesta problemàtica. Alguns representants d'En Comú Podem, ERC i Junts per Tarragona s'han adherit a la protesta, mentre que els portaveus els han interpel·lat davant la convocatòria d'eleccions del pròxim 12 de maig.

Amb la mirada posada en setembre

La plataforma Dignitat a les Vies alerta que d'aquí a mig any es planteja una situació que els pot repercutir directament en el servei, com són les obres del corredor del Mediterrani a l'alçada de Roda de Berà. «Hem de trobar solucions serioses i amb garanties a partir de setembre, perquè ara mateix no tenim coneixement sobre què passarà», ha indicat Alba Riera, una de les portaveus de l'entitat.

La d'aquest diumenge ha estat la primera de les accions convocades per la plataforma, que avisa que no serà l'última. «Seguirem protestant, fent sentir la veu de tanta gent que anem cada dia de forma inhumana als trens. Protestarem fins que algú ens doni les condicions dignes, no protestem per demanar un bar al tren, estem demanant dignitat», ha refermat Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies. En aquesta línia, Gómez ha afirmat que el servei ha empitjorat en els darrers vint anys, un fet que dificulta que la ciutadania pugui optar a treballar a la capital catalana en torns de tarda amb les freqüències ferroviàries actuals.